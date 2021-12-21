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Suarez'den Simeone'ye skandal sözler! "B... pislik!"

21.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletico Madrid geçen sezon La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'i geride bırakıp şampiyonluğa ulaşırken bu sezon işler yolunda gitmiyor.

Suarez'den Simeone'ye skandal sözler! "B... pislik!"

Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin oyundan çıkardığı Luis Suarez, Arjantinli teknik adamı hedef aldı.

Geçen sezon Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, attığı gollerle La Liga şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Atletico Madrid'in ligde şampiyonluğu göğüslediği sezonda Luis Suarez 33 maçta 21 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Ancak yıldız futbolcu son dönemde formunun uzağında.

Ligde son üç maçından da yenilgiyle dönen Atletico Madrid son olarak deplasmanda Sevilla'ya 2-1 kaybederken Arjantinli teknik adam Diego Simeone, 57. dakikada Luis Suarez'i kenara alıp Matheus Cunha'yı sahaya sürdü.

Marca gazetesinin haberine göre Luis Suarez oyundan çıktıktan sonra kendi kendine mırıldanarak Diego Simeone'ye yönelik ağır sözler sarf etti.

İddiaya göre Suarez, Diego Simeone'yi hedef alarak, "B..tan pislik, hep aynı şey!" dedi ve daha sonra malzemelerini fırlatıp yüzünü eşofmanıyla kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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