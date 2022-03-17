Suat Arslanboğa: "Yoruldum, üzüldüm, gücüm kalmadı"

MHK’nin liste dışına aldığı hakemler arasında bulunan Suat Arslanboğa, isyan etti.

Hakemliği bitirilenler arasında Tahkim Kurulu’na başvurmayan tek isim olan Arslanboğa, yakın çevresine olan bitenden çok yorulduğunu ve üzüldüğünü bildirdi.

Deneyimli hakem, daha önce de aynı federasyon ve aynı Tahkim’e başvurmasına rağmen sonuç olumsuz çıktığı için bu kez bu yolu denemeyeceğini ifade etti..

"HAKEMLİĞİMİN BİTTİĞİNİ TV'DEN ÖĞRENDİM"

Arslanboğa, "7 Mart Pazartesi günü Kayseri-Alanya maçını yönetiyorum. Çok iyi geçiyor. Notum 8.5… Eskişehir’deki evime dönüyorum. Ertesi öğlen televizyondan öğreniyorum ki hakemliğim bitmiş! Ne yapmışım, gerekçeli kararı bilmek istiyorum. Suçum ne? Yoruldum, üzüldüm. Trabzon-Gaziantep maçında (5.dk kırmızı kart pozisyonu için) hata yaptı diyorlar. V.A.R kayıtları incelensin! Daha önce sözleşmemi fesh etmişlerdi, şimdi de bu olay. Gerek yok, gücüm de kalmadı. Tahkim’e giden tüm arkadaşlarımın davalarının arkasındayım. V.A.R hakemliği verilmek üzere davet edilmeme rağmen herhangi bir görev istemedim. Arkadaşlarımın davalarının yanındayım!" şeklinde yakın çevresine dert yandı. (Lig Radyo)

