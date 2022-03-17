SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Suat Arslanboğa: "Yoruldum, üzüldüm, gücüm kalmadı"

Suat Arslanboğa: "Yoruldum, üzüldüm, gücüm kalmadı"

17.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun liste dışı bıraktığı 12 hakem arasında yer alan Suat Arslanboğa adeta isyan etti. "Yoruldum, üzüldüm, gücüm kalmadı" diyen Arslanboğa, VAR kayıtlarının incelenmesini istedi.

Suat Arslanboğa: "Yoruldum, üzüldüm, gücüm kalmadı"

MHK’nin liste dışına aldığı hakemler arasında bulunan Suat Arslanboğa, isyan etti.

Hakemliği bitirilenler arasında Tahkim Kurulu’na başvurmayan tek isim olan Arslanboğa, yakın çevresine olan bitenden çok yorulduğunu ve üzüldüğünü bildirdi.

Deneyimli hakem, daha önce de aynı federasyon ve aynı Tahkim’e başvurmasına rağmen sonuç olumsuz çıktığı için bu kez bu yolu denemeyeceğini ifade etti..

"HAKEMLİĞİMİN BİTTİĞİNİ TV'DEN ÖĞRENDİM"

Arslanboğa, "7 Mart Pazartesi günü Kayseri-Alanya maçını yönetiyorum. Çok iyi geçiyor. Notum 8.5… Eskişehir’deki evime dönüyorum. Ertesi öğlen televizyondan öğreniyorum ki hakemliğim bitmiş! Ne yapmışım, gerekçeli kararı bilmek istiyorum. Suçum ne? Yoruldum, üzüldüm. Trabzon-Gaziantep maçında (5.dk kırmızı kart pozisyonu için) hata yaptı diyorlar. V.A.R kayıtları incelensin! Daha önce sözleşmemi fesh etmişlerdi, şimdi de bu olay. Gerek yok, gücüm de kalmadı. Tahkim’e giden tüm arkadaşlarımın davalarının arkasındayım. V.A.R hakemliği verilmek üzere davet edilmeme rağmen herhangi bir görev istemedim. Arkadaşlarımın davalarının yanındayım!" şeklinde yakın çevresine dert yandı. (Lig Radyo)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri!Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri!
Dünya bu olaya inanamıyor! Messi ve Neymar...Dünya bu olaya inanamıyor! Messi ve Neymar...
Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Anderson Talisca için dev derbi!

Anderson Talisca için dev derbi!

Kerem'e yeni bir dev talip oldu! 25 milyon euro...

Kerem'e yeni bir dev talip oldu! 25 milyon euro...

Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...

Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...

Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler!

Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.