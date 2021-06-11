SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Suat Serdar'ın yeni adresi Hertha Berlin!

Suat Serdar'ın yeni adresi Hertha Berlin!

11.06.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk takımlarının transfer gündeminde yer alan Suat Serdar'ın yeni adresi belli oldu.

Suat Serdar'ın yeni adresi Hertha Berlin!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu.

Schalke 04'ün küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı kesinleşen 24 yaşındaki oyuncu, Hertha Berlin ile anlaştı.

Schalke, sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun transferinin resmen tamamlanacağını belirtti.

Hertha Berlin'in transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu ödemeyi de kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Türk asıllı Alman milli oyuncu, 2018'de Schalke'ye 11 milyon euro bonservis bedeliyle Mainz'dan geldi ve 3 yılda 83 maça çıkarken 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Anadolu Efes'te Avrupa şampiyonluğu sevinciAnadolu Efes'te Avrupa şampiyonluğu sevinci
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

Galatasaray'a sürpriz stoper!

Galatasaray'a sürpriz stoper!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.