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Suat Suna’dan 14 Şubat sürprizi

06.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Suat Suna’dan 14 Şubat sürprizi

Aşk Şarkılarının vazgeçilmez sesi Suat Suna; bu yıl koronavirus gölgesinde geçecek 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online konser etkinliği ile sevenleriyle buluşuyor.

Pandemi süreci nedeniyle, bu yıl evlerde geçireceğimiz Sevgililer Günü için özel seçkilerden oluşan bir konser düzenleyecek sanatçı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“27 yıllık kariyerimin en sevilen parçalarından oluşacak albüm hazırlıklarım devam ediyor. Albüm kapsamında; Yıldız Tilbe’den; Ferhat Göçer’e, Fatma Turgut’tan; Deniz Seki’ye, Yaşar, Işın Karaca, İpek Açar ve Aynur Aydın’a kadar pek çok ünlü sanatçı ile birlikte yaptığım düetlerle şahane bir çalışmaya imza atacak olmanın heyecanını yaşıyorum. İstedim ki, bu çok özel aşk şarkıları 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dinleyicilerle buluşsun. Birbirimizle görüşemediğimiz, buluşamadığımız bu zor günleri kolaylaştırsın, gelecek şahane zamanların habercisi olsun, yüreğimizi ısıtsın, yalnızlığımız azalsın. 14 Şubat’ta Biletix’ te satışa sunulan konser etkinliğimizde buluşmak üzere."

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