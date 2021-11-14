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Suat Suna kızıyla pozunu paylaştı

14.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Suat Suna, yedi yaşındaki kızı Neva ile objektif karşısına geçti. 46 yaşındaki ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Suat Suna kızıyla pozunu paylaştı

Burcu Balkanlı ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası şarkıcı Suat Suna, sosyal medya hesabından yayınladığı mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yedi yaşındaki kızı Neva ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü sanatçı, gönderisine; "Neva'mla ben... Baba-kız..." notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor!" şeklinde yorumlar yapıldı.

2012 yılında nikah masasına oturan Suat Suna-Burcu Balkanlı çiftinin, altı yaşında Ali adında bir oğlu daha bulunuyor.

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