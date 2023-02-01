Şubat ayı MESAJLARI ve sözleri 2023! En anlamlı, en güzel, şiirli, resimli Hoş geldin Şubat ayı mesajları burada!

Şubat ayı mesajları ve sözleri merak ediliyor. Ocak ayını geride bıraktığımız Şubat ayına girdiğimiz bu ilk günde yeni ayda yeni mottolar belirlemek isteyenler Şubat ayı için en güzel, en anlamlı ve resimli sözleri araştırıyorlar. İşte 'Hoş geldin Şubat' sözleri ve mesajları....

ŞUBAT AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Şubat ayı gibiyim dört yılda bir o yıl gene eksik.

Şubat ayının en güzel yanı sevgililerin özgürce kavuşup hediyeleştiği o güzel günün Şubat ayı içinde olmasıdır.

En kısa ay olsa da insanın içi ısıtan aydır şubat...

Güzel gel şubat, zira çok ihtiyacımız var…

Şubat kapısı olur yalnızın yazı bile.

Zemherinin ayazıyla soğuktu o şubat ayı..

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben şubat gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

Bu şubat ilk defa bu kadar soğuk geçiyor... Kalbin kadar, ellerin kadar.

