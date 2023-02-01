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Şubat ayı MESAJLARI ve sözleri 2023! En anlamlı, en güzel, şiirli, resimli Hoş geldin Şubat ayı mesajları burada!

01.02.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayının ilk gününde, 'Hoş geldin Şubat' sözleri ve mesajları araştırılmaya başlandı. Kışın iyice hissedildiği Şubat, yılın en kısa süren ayıdır. Bu ayın gelişini kutlamak isteyenler güzel mottolu sözleri araştırmaya başladılar bile. Bizde sizler için en anlamlı, en güzel, şiirli, resimli Hoş geldin Şubat ayı mesajları ve sözlerini derledik...

Şubat ayı MESAJLARI ve sözleri 2023! En anlamlı, en güzel, şiirli, resimli Hoş geldin Şubat ayı mesajları burada!

Şubat ayı mesajları ve sözleri merak ediliyor. Ocak ayını geride bıraktığımız Şubat ayına girdiğimiz bu ilk günde yeni ayda yeni mottolar belirlemek isteyenler Şubat ayı için en güzel, en anlamlı ve resimli sözleri araştırıyorlar. İşte 'Hoş geldin Şubat' sözleri ve mesajları....

ŞUBAT AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Şubat ayı gibiyim dört yılda bir o yıl gene eksik.

Şubat ayı MESAJLARI 3

Şubat ayının en güzel yanı sevgililerin özgürce kavuşup hediyeleştiği o güzel günün Şubat ayı içinde olmasıdır.

En kısa ay olsa da insanın içi ısıtan aydır şubat...

Güzel gel şubat, zira çok ihtiyacımız var…

Şubat ayı MESAJLARI 2

Şubat kapısı olur yalnızın yazı bile.

Zemherinin ayazıyla soğuktu o şubat ayı..

Şubat ayı MESAJLARI

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben şubat gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

Bu şubat ilk defa bu kadar soğuk geçiyor... Kalbin kadar, ellerin kadar.

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