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Şubat ayında en çok hangi oyunu PSN üzerinden indirilmiş?

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TEKNOLOJİ  | 11.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sony, her ay olduğu bu ayda da PSN üzerinden en çok indirilen oyunları açıkladı. PlayStation 4, PS VR ve PS Vita’da en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, oyuncuların hangi oyunlara ilgi gösterdiğini de gözler önüne serdi.

Şubat ayında en çok hangi oyunu PSN üzerinden indirilmiş?

Şubat ayında ücretsiz oyunlar arasında Apex Legends zirvede yer aldı. Fortnite ise 3. sıraya geriledi. PlayStation 4 cephesinde ise hayal kırılığı olan hatta PS4’ü bozan Anthem oyunu listenin zirvesinde yer aldı. PS Vita cephesinde ise God of War: Collection hala listenin başında yer alıyor.

Ücretsiz Oyunlar

  1. Apex Legends
  2. Realm Royale
  3. Fortnite
  4. Warface
  5. H1Z1: Battle Royale
  6. Brawlhalla
  7. Switchblade
  8. Paladins
  9. Warframe
  10. DC Universe Online

PlayStation 4 Oyunları

  1. Anthem

  2. Jump Force
  3. Grand Theft Auto V
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  5. Kingdom Hearts III
  6. Far Cry 5
  7. NBA 2K19
  8. Far Cry New Dawn
  9. FIFA 19
  10. Red Dead Redemption 2

PS VR Oyunları

  1. Beat Saber
  2. Superhot VR
  3. Job Simulator
  4. Rick and Morty: Virtual Rick-ality
  5. PlayStation VR Worlds
  6. Creed: Rise to Glory
  7. Astro Bot Rescue Mission
  8. Borderlands 2 VR
  9. Until Dawn: Rush of Blood
  10. Farpoint

PS Vita Oyunları

  1. God of War: Collection PS Vita
  2. Persona 4 Golden
  3. Minecraft: PlayStation Vita Edition
  4. Jak and Daxter Collection
  5. Zero Escape: The Nonary Games
  6. Drowning
  7. Shiren The Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate
  8. Undertale
  9. Stardew Valley
  10. Mind Zero

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