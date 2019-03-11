Şubat ayında en çok hangi oyunu PSN üzerinden indirilmiş?

Şubat ayında ücretsiz oyunlar arasında Apex Legends zirvede yer aldı. Fortnite ise 3. sıraya geriledi. PlayStation 4 cephesinde ise hayal kırılığı olan hatta PS4’ü bozan Anthem oyunu listenin zirvesinde yer aldı. PS Vita cephesinde ise God of War: Collection hala listenin başında yer alıyor.
Ücretsiz Oyunlar
PlayStation 4 Oyunları
Anthem
PS VR Oyunları
PS Vita Oyunları
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