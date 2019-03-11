Şubat ayında en çok hangi oyunu PSN üzerinden indirilmiş?

Şubat ayında ücretsiz oyunlar arasında Apex Legends zirvede yer aldı. Fortnite ise 3. sıraya geriledi. PlayStation 4 cephesinde ise hayal kırılığı olan hatta PS4’ü bozan Anthem oyunu listenin zirvesinde yer aldı. PS Vita cephesinde ise God of War: Collection hala listenin başında yer alıyor.

Ücretsiz Oyunlar



Apex Legends Realm Royale Fortnite Warface H1Z1: Battle Royale Brawlhalla Switchblade Paladins Warframe DC Universe Online

PlayStation 4 Oyunları



Anthem Jump Force Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Kingdom Hearts III Far Cry 5 NBA 2K19 Far Cry New Dawn FIFA 19 Red Dead Redemption 2

PS VR Oyunları



Beat Saber Superhot VR Job Simulator Rick and Morty: Virtual Rick-ality PlayStation VR Worlds Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Borderlands 2 VR Until Dawn: Rush of Blood Farpoint

PS Vita Oyunları



God of War: Collection PS Vita Persona 4 Golden Minecraft: PlayStation Vita Edition Jak and Daxter Collection Zero Escape: The Nonary Games Drowning Shiren The Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate Undertale Stardew Valley Mind Zero

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