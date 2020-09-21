Succession dizisinin konusu nedir? Succession oyuncuları kimdir?

ABD televizyon devi HBO'nun Succession adlı yapımı Televizyonun Oscar’ı olarak anılan 72. Emmy Ödüllerinde en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülleri kucakladı. Dizideki performansıyla Jeremy Strong, Drama dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıl Golden Globe’da aynı kategorideki ödülü dizinin diğer bir başrol oyuncusu Brian Cox kucaklamıştı.

SUCCESSION HAKKINDA

Bir medya imparatorunun ailesiyle olan ilişkilerini konu alan dizide, şirketin başında olan baba ve çocuklarının iktidar savaşını gözler önüne seriyor. Succession’u dilimize kabaca veraset veya intikal olarak çevirebiliriz. Geleneksel medya düzenine bağlı olan 80 yaşına merdiven dayamış baba Logan Roy ile internet dünyasına adım atmak isteyen oğlu Kendall Roy arasındaki gerilimli ilişki izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. IMDB puanı 8,6 olan dizi Türkiye’de de yayınlanmaktadır.

Amerika’da bir medya imparatorluğunu yöneten Logan Roy ve ailesinin yaşadıkları iç çekişmeleri işliyor. Succession konusu; 80 yaşına girdikten sonra emekli olacağı beklenen baba Logan Roy’un başta çocukları olmak üzere herkesi rahatsız eden bir karar vermesi sonrası yaşananları anlatıyor.