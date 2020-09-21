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Succession dizisinin konusu nedir? Succession oyuncuları kimdir?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İlk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonuyla da fark yaratan Succession dizisi, Emmy Ödüllerinde en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülleri kucakladı. Gösterdiği başarıdan sonra yeniden mercek altına alınan Succession dizisi hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde.

Succession dizisinin konusu nedir? Succession oyuncuları kimdir?

İçindekiler

  • SUCCESSION HAKKINDA
  • SUCCESSION KONUSU
  • SUCCESSION OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
  • SUCCESSION 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK
  • SUCCESSION TÜRKİYE’DE YAYINLANIYOR MU?

ABD televizyon devi HBO'nun Succession adlı yapımı Televizyonun Oscar’ı olarak anılan 72. Emmy Ödüllerinde en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülleri kucakladı. Dizideki performansıyla Jeremy Strong, Drama dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıl Golden Globe’da aynı kategorideki ödülü dizinin diğer bir başrol oyuncusu Brian Cox kucaklamıştı.

Ekran Alıntısı

SUCCESSION HAKKINDA

Bir medya imparatorunun ailesiyle olan ilişkilerini konu alan dizide, şirketin başında olan baba ve çocuklarının iktidar savaşını gözler önüne seriyor. Succession’u dilimize kabaca veraset veya intikal olarak çevirebiliriz. Geleneksel medya düzenine bağlı olan 80 yaşına merdiven dayamış baba Logan Roy ile internet dünyasına adım atmak isteyen oğlu Kendall Roy arasındaki gerilimli ilişki izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. IMDB puanı 8,6 olan dizi Türkiye’de de yayınlanmaktadır.

SUCCESSION KONUSU

Amerika’da bir medya imparatorluğunu yöneten Logan Roy ve ailesinin yaşadıkları iç çekişmeleri işliyor. Succession konusu; 80 yaşına girdikten sonra emekli olacağı beklenen baba Logan Roy’un başta çocukları olmak üzere herkesi rahatsız eden bir karar vermesi sonrası yaşananları anlatıyor.

Logan’ın davranışları çocuklarını şirketle ilgili büyük bir karar vermeye zorlar. Waystar’ın hisselerindeki düşüş tehlikeli bir alırken Kendall, banka borcuyla ilgili büyük bir krizle uğraşır. Şirketin geleneksel bağış yemeği yaklaşırken, şirket ile ilgili yaşananlar dengeleri değiştirecektir.

SUCCESSION OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Brian Cox – Logan Roy
Jeremy Strong – Kendall Roy
Sarah Snook – Siobhan “Shiv” Roy
Kieran Culkin – Roman Roy
Matthew Macfadyen – Tom Wambsgans
Nicholas Braun – Greg Hirsch
Alan Ruck – Connor Roy
Hiam Abbass – Marcia Roy
Peter Friedman – Frank Vernon
Natalie Gold – Rava Roy
Dagmara Domińczyk – Karolina
Arian Moayed – Stewy Hosseini
J. Smith-Cameron – Gerri Kellman

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SUCCESSION 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK

Şimdiye kadar 10 bölümlük 2 sezon olarak izleyici karşısına çıkan Succession’un üçüncü sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Normal şartlarda yaz sezonunda gösterime giren dizi yeni tip koronavirüs olan Covid-19 pandemisi nedeniyle ekrana gelememişti. 3. sezonunun bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak, yayıncı HBO tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Succession’un IMDB sayfasında net bir yayın tarihi olmasa da yıl olarak 2020 görülüyor.

SUCCESSION TÜRKİYE’DE YAYINLANIYOR MU?

ABD’de HBO kanalında gösterime giren dizi bizde her hafta beIN Connect Drama kanalında yayınlanıyor. Dizinin ilk iki sezonu aynı zamanda beIN Connect internet sitesinde de bulunuyor.

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