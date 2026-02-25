YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Sucuğa alternatif! Ramazan'da yoğun talep görüyor

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan geleneksel sucuk içine ilgi arttı. Kayseri’de pastırmacı Yasin Güzel, yağlı kıyma ve sucuk baharatının karışımı ile elde ettikleri sucuk içini yarım kiloluk paketler haline 400 TL’ye sattıklarını söyledi.

Sucuğa alternatif! Ramazan'da yoğun talep görüyor

Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, Ramazan’ın başlamasının ardından sucuk içine talebin hızla arttığını söyledi.

Sucuk içinin Ramazanla özdeşleşmiş bir yiyecek olduğuna dikkat çeken Güzel, "Ramazanın başlamasıyla sucuk içine talep artıyor. Sucuk içi artık ramazanla özdeşleşmiş bir yiyecek oldu. Son gününe kadar sucuk içi satışlarımız devam ediyor" dedi.

RAMAZAN'DA TALEP ARTIYOR

Yarım kilosunun 400 TL’den alıcı bulduğunu belirten Güzel, sucuk içinin nasıl yapıldığına değinerek, "Sucuk içi için kullandığımız kıyma orta yağlı ya da yağlı kıyma olması lazım. Yağsız kıymadan sucuk içi olmaz. Sert düşer yumuşaklık olmaz. Güvendiğimiz kasaplardan orta yağlı kıymayı alıyoruz.

Sucuğa alternatif! Ramazan da yoğun talep görüyor 1

Daha sonra kıymanın içeresine sucuk baharatı değimiz bir karışım var. 8-9 çeşit baharattan oluştur, onlarla harmanlıyoruz. 1 gün yoğurup, 1 gün dinlendiriyoruz ve 2 günde oluyor. Şuanda yarım kiloluk paketler haline 400 TL’ye satıyoruz. Yani kilogramı 800 TL’ye tekabül ediyor. Şuanda alımlar başladı" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu tatlı Türkiye’de sadece bir yerde yapılıyor! Hazırlığı tam 6 ay sürüyorBu tatlı Türkiye’de sadece bir yerde yapılıyor! Hazırlığı tam 6 ay sürüyor
Toprakta kendiliğinden çıkıyor! En sağlıklı otlar arasında: Eklem ağrılarına birebirToprakta kendiliğinden çıkıyor! En sağlıklı otlar arasında: Eklem ağrılarına birebir

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan sucuk talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.