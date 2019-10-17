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Sucuk içi nedir, sucuk içi nasıl yapılır? İşte evde sucuk içi yapımı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 17.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kayseri'ye özgü olan sucuk içi, özellikle Ramazan ayında daha sık bir şekilde tüketilir. Eğer dışarıdan aldığınız sucukların içeriğini güvenmiyorsanız kendi sucuğunuzu 20 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte merak edenler için sucuk içi nedir, sucuk içi nasıl yapılır? Detaylı bir şekilde sucuk içi tarifini paylaşıyoruz, buyursunlar.

Sucuk içi nedir, sucuk içi nasıl yapılır? İşte evde sucuk içi yapımı tarifi

Sucuk içi nedir? sorusunu merak edenler için hemen yanıtlayalım; sucuk içi kıymanın baharat ve sarımsakla buluşması sonrasında ortaya çıkar, kavrularak servis edilir. Kayseri'ye ait olan bu enfes lezzetin yapımı da düşünülenin aksine oldukça pratik.

Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen bir ara sıcak yemeği. Ağız sulandıran sucuk içi tarifini siz de evde denemek isterseniz bu tarifimizi uygulayabilirsiniz...

EVDE SUCUK İÇİ YAPIMI
Malzemeler
Yarım kilo kıyma
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 diş sarımsak
1/2 çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı çemen
Bir çay kaşığı yenibahar
1/2 çay kaşığı kimyon
Tuz

Hazırlanışı
Tüm baharatları bir kaseye alın ve karıştırın.
Geniş bir kabın içine kıymayı alın ve baharatlarla birlikte karıştırın.
Sarımsakları havanda ezin. Ardından yağlarla birlikte ezilmiş sarımsağı da kıymalı karışıma alın ve hepsini yoğurun.
Hazırladığınız sucuk içinden küçük parçalar koparak ve yassı yuvarlak şekil verin.
Yağsız teflon tavada kızartın. Afiyet olsun.

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