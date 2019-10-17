Sucuk içi nedir, sucuk içi nasıl yapılır? İşte evde sucuk içi yapımı tarifi

Sucuk içi nedir? sorusunu merak edenler için hemen yanıtlayalım; sucuk içi kıymanın baharat ve sarımsakla buluşması sonrasında ortaya çıkar, kavrularak servis edilir. Kayseri'ye ait olan bu enfes lezzetin yapımı da düşünülenin aksine oldukça pratik.

Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen bir ara sıcak yemeği. Ağız sulandıran sucuk içi tarifini siz de evde denemek isterseniz bu tarifimizi uygulayabilirsiniz...

EVDE SUCUK İÇİ YAPIMI

Malzemeler

Yarım kilo kıyma

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı çemen

Bir çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı kimyon

Tuz

Hazırlanışı

Tüm baharatları bir kaseye alın ve karıştırın.

Geniş bir kabın içine kıymayı alın ve baharatlarla birlikte karıştırın.

Sarımsakları havanda ezin. Ardından yağlarla birlikte ezilmiş sarımsağı da kıymalı karışıma alın ve hepsini yoğurun.

Hazırladığınız sucuk içinden küçük parçalar koparak ve yassı yuvarlak şekil verin.

Yağsız teflon tavada kızartın. Afiyet olsun.



