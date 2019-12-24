Mynet Trend
  4. Suçuna suç ekleyen botnet!

Suçuna suç ekleyen botnet!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Tıklama sahteciliği, reklam ekleme, kimlik bilgisi hırsızlığı gibi amaçlarla yaklaşık yarım milyon bilgisayarı kontrol ettiği tahmin edilen Stantinko botneti, yeni suç yetenekleri edindi.

Suçuna suç ekleyen botnet!

ESET Araştırmacıları, botnetin arkasındaki suçluların, kontrol ettikleri bilgisayarlara kripto para madenciliği modülü eklediklerini tespit etti. Suçlular, başkalarının kaynaklarını kullanarak Monero üretmeye çalışıyorlar.

Stantinko botneti’nin yaklaşık yarım milyon bilgisayarı kontrol eden ve en az 2012’den beri aktif olan operatörleri, temel olarak Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’daki kullanıcıları hedef alsa da artık genişleyerek yeni bir iş modeline geçti.

SIRADIŞI GİZLENME YÖNTEMİNE SAHİP

ESET güvenlik ürünlerinin “CoinMiner.Stantinko“ olarak belirlediği Stantinko kripto para madenciliği modülü, xmr-stak açık kaynak kripto para madencisinin yüksek derecede değiştirilmiş bir versiyonu. Bu modülün en önemli özelliği, analizi önlemek ve algılamadan kaçınmak için kullandığı gizlenme yöntemi.

SAKLANMAK İÇİN YOUTUBE'U BİLE KULLANIYOR

CoinMiner.Stantinko, gizlenmenin yanı sıra bazı ilginç numaralar da kullanıyor. İletişimini gizlemek amacıyla modül, kendi madencilik havuzuyla doğrudan iletişim kurmak yerine IP adresleri YouTube videolarının açıklama metinlerinden alınan vekil sunucularla iletişim kuruyor. Yakın zamanda ESET araştırmacıları tarafından analiz edilen Casbaneiro kötü amaçlı bankacılık yazılımında da benzer şekilde YouTube videolarının açıklamalarında veri gizleme tekniği kullanılmıştı.

KURBANLARI ŞÜPHELENDİRMEMEK İÇİN GEREKİRSE ÇALIŞMALARINA ARA VERİYOR

CoinMiner.Stantinko, kurbanları şüphelendirmemek adına, bilgisayar batarya gücüyle çalıştığında veya görev yöneticisi algılandığında kripto para madenciliği işlevini askıya alıyor. Ayrıca bilgisayarda başka kripto para madenciliği uygulamaları olup olmadığını denetliyor ve sonuçta bunları da askıya alıyor. Güvenlik yazılımlarını bulmak amacıyla CoinMiner.Stantinko çalışan işlemleri de tarıyor.

Windows’da Yeni Bir Sıfır Gün Açığı Keşfedildi!

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Rainbow Six Siege herkese bir operatör hediye ediyor!Rainbow Six Siege herkese bir operatör hediye ediyor!
Twitter ve Instagram kullanımında birinci sıradayızTwitter ve Instagram kullanımında birinci sıradayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siber güvenlik ESET botnet statinko

En Çok Okunan Trend Haberler

'Burnumu yaptıracağım' diyerek evden kaçtı

'Burnumu yaptıracağım' diyerek evden kaçtı

Panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Dikkat! Yoğun kar ve kuvvetli yağış geliyor

Dikkat! Yoğun kar ve kuvvetli yağış geliyor

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobil özellikleri neler? İşte yerli otomobil Suv ve Sedan ilk görüntüleri

Yerli otomobilin ilk görüntüleri geldi!

Wikipedia erişim engelinden kurtulacak gibi görünüyor

Wikipedia ile ilgili yeni gelişme!

Galaxy M31 geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı

Galaxy M31 performans testinde ortaya çıktı

LG V60 ThinQ ile ilgili son detaylar!

LG V60 ThinQ hakkında dikkat çeken bilgiler!

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Galaxy Fold 2 tasarımı ve özellikleri hakkındaki detaylar

İşte Galaxy Fold 2'nin özelliklerinin detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.