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Makatından yılan balığı girdi: Tıp literatürüne geçti!

Bangladeş'te yaşanan sıra dışı olay tıp literatürüne girdi. Balık avladığı sırada canlı bir yılan balığının vücuduna girmesi sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki balıkçı, yaşadığı utanç nedeniyle günlerce hastaneye gitmedi.

Makatından yılan balığı girdi: Tıp literatürüne geçti!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bangladeş'te yaşayan 55 yaşındaki bir balıkçının başına gelen sıra dışı olay, International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuyla tıp literatürüne geçti.

İddiaya göre balıkçı, balık avladığı sırada canlı bir yılan balığının kıyafetinin içine girerek rektumundan vücuduna ilerlemesi sonucu ağır yaralandı.

UTANDIĞI İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre balıkçı, yaşadığı olaydan utandığı ve yılan balığının kendiliğinden çıkacağını düşündüğü için sağlık kuruluşuna başvurmadı.

Ancak şiddetlenen karın ağrısı ve peritonit belirtileri nedeniyle durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Makatından yılan balığı girdi: Tıp literatürüne geçti! 1

DOKTORLAR RÖNTGENDE FARK ETTİ

Yapılan röntgen incelemesinde bağırsak delinmesine işaret eden bulguların yanı sıra karın boşluğunda yabancı bir cisim tespit edildi. Doktorlar, bu cismin hâlâ canlı olan yılan balığı olduğunu belirledi. Karın boşluğunda serbest hava görülmesi de bağırsak perforasyonu şüphesini güçlendirdi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Acil ameliyata alınan hastada, yılan balığının kalın bağırsağın son bölümü olan sigmoid kolonda yaklaşık 5 santimetrelik yırtığa neden olduğu belirlendi.

Cerrahlar canlı balığı çıkardıktan sonra bağırsaktaki hasarı onardı. Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla hastaya kolostomi uygulandı.

DÖRT GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Tedavisinin ardından dört gün sonra taburcu edilen balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
balık Bangladeş yılan
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