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Sudan ucuza imza! Galatasaray ile anıldı, bir dünya devinden diğerine gitti! Memphis Depay transferi resmen açıklandı...

20.01.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için gaza basmıştı. Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de dünyaca ünlü yıldızları takibine almıştı. Sarı - kırmızılıların gündemine aldığı isimler arasında yer bulan Memphis Depay'ın da yeni takımı resmen açıklandı. İşte detaylar...

Sudan ucuza imza! Galatasaray ile anıldı, bir dünya devinden diğerine gitti! Memphis Depay transferi resmen açıklandı...

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Türk ve dünya basınında ses getiren bu imzaların ardından ara transfer döneminde de ünlü futbolcuları kadroya katma planları yapan sarı - kırmızılıların gündemine Memphis Depay gelmişti.

GALATASARAY MASADAN KALKMIŞTI

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Barcelona'nın gözden çıkardığı Hollandalı forvet oyuncusunun menajeriyle görüşen Galatasaray, transferi bitirmek için çaba sarf etmişti ancak şartların uymaması nedeniyle sarı - kırmızılılar masadan kalkmıştı.

ATLETICO RESMEN BİTİRDİ

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Bu gelişme sonrasında İspanya La Liga'nın bir diğer büyük kulübü Atletico Madrid, Memphis Depay'ın transferini resmen bitirdi.

SÖZLEŞMESİ 2,5 YILLIK

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Atletico Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Depay ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BONSERVİSİ DİKKAT ÇEKTİ

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Öte yandan Atletico Madrid'in Memphis Depay için 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyeceği aktarıldı. Sosyal medyadaki bazı futbolseverler, Depay için ödenen bonservis bedelinin oldukça düşük olduğunu dile getirdi.

"CARRASCO İÇİN ÖNCELİK HAKKI"

Barcelona ise yaptığı açıklamada "Anlaşmada kulübümüzün Yannick Carrasco için öncelik hakkı ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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