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Suğla Gölü nerede? Suğla Gölü yol tarifi - Suğla gölü özellikleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 09.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Suğla Gölü nerede? Suğla Gölü yol tarifi - Suğla gölü özellikleri

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki 16 bin hektarlık havzaya sahip olan Suğla Gölü, kış mevsiminde kızıl ve mavinin tonlarına bürünüyor. 80 balıkçı aileye geçim kaynağı olan göl, yılın bu vakitlerinde suların çekilmesiyle eşine az rastlanır adacıklar oluşturuyor.

Suğla Gölü, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Bölge halkının teknelerle balıkçılık yaptığı göl, gökyüzünün mavisiyle, yosunların yeşilini birleştirerek, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geliyor. Gölde bir çok kuş türü de bir arada yaşıyor.

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SUĞLA GÖLÜ NEREDE?

suğla gölü yol tarifi

Göl Konya İli, Seydişehir İlçesi'ndedir. Seydişehir'e 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Suğla Gölü yol tarifi almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

SUĞLA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

konya suğla gölü

Gölün oluşumu Karstiktir. Yağışlı yıllarda alanı iyice genişlemekte kurak yıllarda ise göl kurumakta ve alüvyonlu göl tabanı ortaya çıkarak, iyi bir tarım alanı oluşturmaktadır. Suyu tatlıdır.

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