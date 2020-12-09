Suğla Gölü nerede? Suğla Gölü yol tarifi - Suğla gölü özellikleri

Suğla Gölü, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Bölge halkının teknelerle balıkçılık yaptığı göl, gökyüzünün mavisiyle, yosunların yeşilini birleştirerek, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geliyor. Gölde bir çok kuş türü de bir arada yaşıyor.

SUĞLA GÖLÜ NEREDE?

Göl Konya İli, Seydişehir İlçesi'ndedir. Seydişehir'e 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Suğla Gölü yol tarifi almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

SUĞLA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

Gölün oluşumu Karstiktir. Yağışlı yıllarda alanı iyice genişlemekte kurak yıllarda ise göl kurumakta ve alüvyonlu göl tabanı ortaya çıkarak, iyi bir tarım alanı oluşturmaktadır. Suyu tatlıdır.

