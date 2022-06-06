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Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir? Süha Uygur ve Filiz Senger neden 17 yıl sonra nikah masasına oturdu?

06.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Süha Uygur hayat arkadaşı Filiz Senger ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu. Peki Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir? Konuya ilişkin detaylar ve çiftin nikah töreninde çekilen fotoğraflar haberimizde...

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir? Süha Uygur ve Filiz Senger neden 17 yıl sonra nikah masasına oturdu?

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2013 yılında hayata gözlerini yuman usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur hayat arkadaşı Filiz Senger ile evlendi. Peki Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir? İşte Süha Uygur ve Filiz Senger'in nikah töreninde çekilen fotoğraflar...

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir?

SÜHA UYGUR'UN EŞİ FİLİZ SENGER KİMDİR?

Filiz Senger, Behzat Uygur'un ağabeyi, Süheyl Uygur'un da ikizi olan Süha Uygur'un eşidir.

Çift 17 yıllık birlikteliklerini sade bir nikah töreniyle taçlandırdı

Büyük heyecan yaşayan Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "17 yıl sonra imzayı attık. Darısı bekar arkadaşlarımızın başına" ifadelerini kullandı.

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir?

SÜHA UYGUR VE FİLİZ SENGER NEDEN 17 YIL SONRA NİKAH MASASINA OTURDU?

Süha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi

17 yıl sonra imza attıklarını belirten Süha Uygur "Darısı bekar arkadaşlarımızın başına…' ifadesini kullandı.

Süha Uygur - Filiz Senger çiftini bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir?

Süha Uygur'un eşi Filiz Senger kimdir?

SÜHA UYGUR KİMDİR?

Süha Uygur, 30 Kasım 1958 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Süha Uyguer aslen aslen Kilislidir.

Tiyatrocu Nejat Uygur, Necla Uygur çiftinin beş oğlundan ikincisidir. 16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 1980-1992 yıllarında Necla – Nejat Uygur Tiyatrosu'nun müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süre içerisinde bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yapmıştır. 1993 senesinde kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber "Genç Uygurlar Tiyatrosu"nu kurmuştur. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurmuş ve Nejat Uygur'un hastalandığı 2006'ya kadar bu oluşumu sürdürmüştür. 2006-2009 yıllarında çalışmalarına ara vermiş, 2009 yılında Nejat Uygur'un isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu'nu kurmuştur. 31 Aralık 2015 - 15 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini ifa etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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