Süheyl Batum Galatasaray'da başkanlığa aday oluyor, Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor, futbolun patronu olacak

Galatasaray Üniversitesi'nde profesör unvanı alan hukukçu Süheyl Batum, Dursun Özbek'in karşısında aday olarak seçime giriyor. Süheyl Batum'un listesinde Dr. Rezan Epözdemir'in de olması bekleniyor. Eski başkanlardan Ünal Aysal da Sportif A.Ş başkanı olacak.

Yine kulübün eski başkanlarından olan Alp Yalman, eğer Süheyl Batum seçimi kazanırsa Disiplin Kurulu Başkanı olacak. İddiaların aksine Abdurrahim Albayrak'ın Süheyl Batum'un listesinde olacağı iddiaları ise gerçek değil.

ESKİ BAŞKAN ALP YALMAN DİSİPLİN KURULU BAŞKANI OLACAK

Galatasaray'ın29. başkanı Alp Yalman, 1990 ile 1996 seneleri arasında sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yapmıştı. Eğer Süheyl Batum yönetimi seçilirse Alp Yalman, Disiplin Kurulu Başkanı olacak.

FUTBOLUN PATRONU ÜNAL AYSAL!

Başkanlığı döneminde Felipe Melo, Fernando Muslera, Elmander, Didier Drogba, Wesley Sneijder gibi yıldızların sarı kırmızılı formayı giymesinde büyük pay sahibi olan dönemin başkanı Ünal Aysal, Süheyl Batum'u destekleyecek. Eğer seçimi bu ekip kazanırsa Ünal Aysal, Sportif A.Ş Başkanı olup futbolda ilk söz sahibi kişi olacak.







