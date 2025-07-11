EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük

Suizan ne demek? Suizan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük yaşamın her aşaması kelimelerden oluşmaktadır. İletişim esnasında sıklıkla kullanılan sözcükler kadar nadir kullanılan sözcüklerle de karşılaşılabilir. Bu tür sözcükler çok fazla kullanılmadığı için anlamları genellikle bilinmezler. İfade olanağının çeşitlenmesi açısından kelimelerin anlamlarını bilmek oldukça önemlidir. Suizan kelimesi de anlamı merak edilen kelimelerden biridir. Peki, suizan ne demek?

Suizan ne demek? Suizan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
Defne Vera Şahin

İnsanların günlük iletişimde kullandıkları bazı sözcükler diğerlerinden farklı olabilir. Bazı sözcüklerle ise çok sık karşılaşılmaz. Bununla beraber çok fazla kullanılan kelimelerin de tam olarak anlamı bilinmeyebilir. Bu nedenle kelimelerin anlamlarını araştırma ihtiyacı doğar. Türkçe kelimeler söz konusu olduğunda araştırmalar Türk Dil Kurumu kaynaklarına dayanır. Türkçe dilbilgisi kuralları konusunda birincil kaynak TDK’dir. TDK’de en fazla araştırılan kelimelerden biri de suizan anlamıdır.

Suizan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe tarih boyunca etkileşimde bulunduğu medeniyetlerin dillerinde yer alan kelimeleri bünyesine katmıştır. Bu açıdan oldukça zengin bir dildir. Yabancı kökenli veya Türkçe'de bile günlük yaşamda kullanılan bazı sözcüklerin anlamları bilinmeyebilir. Günlük hayatta televizyonda, internette ya da arkadaşlar arasında ilk defa karşılaşılan sözcükler daima ilginç gelmiştir.

Son dönemde anlamı araştırılan sözcükler arasında suizan da yer alır. Suizan sözcüğünün dilimize Arapça'dan geçtiği bilinmektedir. Arapça'dan dilimize kazandırılan suizan sözcüğünün Türkçe anlamı da TDK kaynaklarında yer almaktadır.

Suizan TDK’ye göre "kötü zan, kuşku" anlamını taşımaktadır. Henüz çok fazla tanımadığımız bir kişi ile ilgili edindiğimiz olumsuz izlenimlerin ve düşüncelerin tamamına suizan adı verilir.

Suizan ya da hüsnü zan sözcükleri eski kelimeler ile ilgilenen kişiler tarafından sıklıkla kullanılır. Arapça'dan Türkçe'ye çok uzun seneler öncesinde geçen bir kelime olarak uzun süredir Türkçe Sözlük'te yer alır. Günümüzde bu sözcüğün kullanımı azalmış olsa da bazı çevrelerde hala kullanıldığı görülmektedir. Bu tür sözcüklerin anlamını bilmek genel kültür açısından oldukça faydalıdır. Bununla beraber günlük hayattaki iletişimler esnasında daha fazla ifade seçeneğine sahip olmak için eskimiş gibi görünen sözcükleri kullanmakta fayda vardır.

Ek olarak suizanda bulunmak da sıklıkla kullanılan ifadeler biridir. Suizanda bulunmak ifadesi ise "bir işi tam olarak bilmeden, olumsuz düşünceler ile yorumda bulunulması" anlamını taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçları açıklandı!
4+4+4 sistemi ile ilgili yeni açıklama4+4+4 sistemi ile ilgili yeni açıklama

Anahtar Kelimeler:
tdk tdk sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisini paylaştı! Aşk dolu sözler

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisini paylaştı! Aşk dolu sözler

Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor! Olay olan dans...

Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor! Olay olan dans...

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.