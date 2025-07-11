Suizan ne demek? Suizan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İnsanların günlük iletişimde kullandıkları bazı sözcükler diğerlerinden farklı olabilir. Bazı sözcüklerle ise çok sık karşılaşılmaz. Bununla beraber çok fazla kullanılan kelimelerin de tam olarak anlamı bilinmeyebilir. Bu nedenle kelimelerin anlamlarını araştırma ihtiyacı doğar. Türkçe kelimeler söz konusu olduğunda araştırmalar Türk Dil Kurumu kaynaklarına dayanır. Türkçe dilbilgisi kuralları konusunda birincil kaynak TDK’dir. TDK’de en fazla araştırılan kelimelerden biri de suizan anlamıdır.

Suizan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe tarih boyunca etkileşimde bulunduğu medeniyetlerin dillerinde yer alan kelimeleri bünyesine katmıştır. Bu açıdan oldukça zengin bir dildir. Yabancı kökenli veya Türkçe'de bile günlük yaşamda kullanılan bazı sözcüklerin anlamları bilinmeyebilir. Günlük hayatta televizyonda, internette ya da arkadaşlar arasında ilk defa karşılaşılan sözcükler daima ilginç gelmiştir.

Son dönemde anlamı araştırılan sözcükler arasında suizan da yer alır. Suizan sözcüğünün dilimize Arapça'dan geçtiği bilinmektedir. Arapça'dan dilimize kazandırılan suizan sözcüğünün Türkçe anlamı da TDK kaynaklarında yer almaktadır.

Suizan TDK’ye göre "kötü zan, kuşku" anlamını taşımaktadır. Henüz çok fazla tanımadığımız bir kişi ile ilgili edindiğimiz olumsuz izlenimlerin ve düşüncelerin tamamına suizan adı verilir.

Suizan ya da hüsnü zan sözcükleri eski kelimeler ile ilgilenen kişiler tarafından sıklıkla kullanılır. Arapça'dan Türkçe'ye çok uzun seneler öncesinde geçen bir kelime olarak uzun süredir Türkçe Sözlük'te yer alır. Günümüzde bu sözcüğün kullanımı azalmış olsa da bazı çevrelerde hala kullanıldığı görülmektedir. Bu tür sözcüklerin anlamını bilmek genel kültür açısından oldukça faydalıdır. Bununla beraber günlük hayattaki iletişimler esnasında daha fazla ifade seçeneğine sahip olmak için eskimiş gibi görünen sözcükleri kullanmakta fayda vardır.

Ek olarak suizanda bulunmak da sıklıkla kullanılan ifadeler biridir. Suizanda bulunmak ifadesi ise "bir işi tam olarak bilmeden, olumsuz düşünceler ile yorumda bulunulması" anlamını taşır.