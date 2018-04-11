Şükran Ovalı: Şişmanladım ama söylemiyor

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya yürüyüş yaptırmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam eden 29 yaşındaki Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, Bebek’te görüntülendi.

'ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN'

4 aylık hamile olan Şükran Ovalı, “Gitgide daha çok hissediyorum. Enteresan, güzel bir duygu. İçinde bir can var. Allah isteyen herkese nasip etsin” şeklinde konuştu.

Eşinin kilo almadığını “Kendine dikkat ediyor, şişmanlamıyor” sözleriyle dile getiren futbolcuya Şükran Ovalı, “Çok tatlı ya! Şişmanladım ama söylemiyor” diye karşılık verdi.