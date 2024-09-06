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Şükretmek nasıl yazılır? Şükretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.09.2024 17:37
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Türkçe, kelime hazinesi bakımından oldukça geniş bir dildir. Bu zenginlik, bazen bazı kelimelerin yazımında karışıklıklara yol açabilir. Özellikle birleşik kelimelerin bitişik mi, yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda sıkça hatalar yapılabilir. Türkçe yazım kurallarına göre bu kelimelerin doğru yazımı belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda sıklıkla sorgulanan kelimelerden biri de "şükretmek"tir. Peki, şükretmek nasıl yazılır?

Türkçe, zengin kelime dağarcığıyla öne çıkan bir dil olup, bu zenginliği oluşturan kelimelerden biri de "şükretmek"tir. Birleşik bir fiil olan bu kelimenin yazımında sıkça hata yapılır. Oysa doğru yazım kurallarını bilmek, dilde netlik ve etkili iletişim açısından kritik bir rol oynar. Yazım konusunda şüpheye düşüldüğünde, Türk Dil Kurumunun sözlükleri güvenilir bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, kelimelerin doğru yazımını öğrenmek ve imla hatalarından kaçınmak adına TDK’nin çevrimiçi kaynaklarına başvurmak son derece önemlidir.

Şükretmek nasıl yazılır?

Şükretmek" kelimesi, Türkçede yaygın olarak kullanılan ve doğru yazımı konusunda sıkça hata yapılan birleşik fiillerden biridir. Bu kapsamda sıklıkla Şükretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır sorusuna yanıt aranır. Kelime, "şükür" ve "etmek" fiilinin birleşmesiyle oluşsa da, Türk Dil Kurumu’nun belirlediği yazım kurallarına göre bitişik yazılması gerekir: "şükretmek". Bu, "şükretmek" fiilinin anlam bütünlüğünü koruyabilmesi için önemlidir.

Ancak, bu kelimenin yazımında sıkça karşılaşılan yanlışlardan biri, "şükür etmek" şeklinde ayrı yazılmasıdır. Bu hata, "şükür" kelimesinin tek başına bir isim olarak kullanılması ve "etmek" fiiliyle sonradan birleştirilmesi gerektiği düşüncesinden kaynaklanabilir. Ancak, şükretmek yazımı “şükretmek” biçiminde olmalıdır.

Şükretmek doğru yazılışı

Şükretmek TDK kaynaklarında “minnet duygusunu sunmak; şükreylemek” anlamında açıklanır. Bu sözcük birleşik bir kelime olduğundan yazılışı konusunda sıklıkla kafa karışıklıklarına neden olur. Bu tür hatalar, özellikle yazılı iletişimde anlam karmaşasına yol açabilir ve dilin etkili kullanımını zorlaştırabilir. Doğru yazım kurallarını bilmek ve uygulamak, sadece yazılı ifadelerimizin anlaşılır olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türkçeyi doğru kullanarak dilimizi zenginleştirmeye de katkı sağlar. Bu kapsamda araştırılan şükretmek sözcüğünün doğru yazılışı “şükretmek” biçiminde bitişik olmalıdır. Doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Şükretmek (Doğru kullanım)

Şükür etmek (Hatalı kullanım)

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Anahtar Kelimeler:
tdk tdk sözlük
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