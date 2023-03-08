Şükriye ebenin deprem günü ölen çocuğunun adı yeni doğan bebekte yaşayacak

Suriye uyruklu Faize Halil ve Fadi Batta çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da depreme yakalandı. Faize Halil, doğum sancılarının başlaması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesine sevk edildi. Çift, 3 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen bebekleri için doğumu yaptıran ebe Şükriye Tuncer'den isim konusunda yardım istedi.

Tuncer de hastanenin yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşam süren ve deprem sırasında elektrik kesintisi sonucu 9 yaşında vefat eden serebral palsi hastası oğlu Mehmet Mirza'nın adını önerdi. Suriyeli çift, bunun üzerine bebeklerine Mehmet Mirza adını verdi.

"OĞLUMUN ADININ YAŞAMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Ebe Şükriye Tuncer, AA muhabirine, solunum cihazına bağlı oğlunu depremde kaybettiklerini söyledi.

Sahra hastanesinde gönüllü görev aldığını belirten Tuncer, şöyle konuştu:

"Bir hastamız doğum için geldi. Doğum yaptıktan sonra bana teşekkürü borç bildiğini söyleyerek çocuğuna isim koymak istediğini söyledi. Ben de 'Yoğun bakımda çocuğum yatıyordu, depremde vefat etti. Mehmet Mirza, istersen onun adını koyabilirsin' dedim. İsmi çok beğendi, beni onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oğlumun adının yaşaması beni mutlu etti"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cafer Miçooğulları da güzel bir ana tanıklık ettiğini anlatarak, mesai arkadaşının ölen oğlunun adının artık Suriyeli annenin doğan bebeğinde yaşayacağını dile getirdi.

Çok mutlu olduklarını kaydeden Miçooğulları, "Anne de lütfu göstererek ebe arkadaşımızın oğlunun ismini koydu." dedi.

Faize Halil ise doğumda yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

