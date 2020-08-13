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Şükrü Özyıldız’dan eğlenceli karantina paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız koronavirüs karantinasında alınan fazla kilolar için eğlenceli bir paylaşım yapmayı seçti. Buda heykelinin yanında poz veren Özyıldız’ın fit görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Şükrü Özyıldız’dan eğlenceli karantina paylaşımı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan Alice Müzikali’nin oyuncuları yeniden sahne almak için gün sayıyor. Müzikalde “Şapkacı” rolünü üstlenen Şükrü Özyıldız karantina sonrasında ilk tatiline çıktı. Tatil için Çeşme’nin yolunu tutan yakışıklı oyuncu takipçilerini gülümseten bir sosyal medya paylaşıma imza attı.
şükrü özyıldız

Oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın Çeşme’de ortak açtıkları mekanı ziyaret eden Şükrü Özyıldız, yaz tatilinin keyfini çıkartmaya başladı. Gittiği bir beachte Buda heykelinin yanında üstsüz bir şekilde poz veren Özyıldız, karantina kilolarına dikkat çekti. Yakışıklı sanatçı yaptığı paylaşımın altına “Karantina dönemi ve sonrası” notunu düştü. Özyıldız’ın kasları ise takipçilerinden tam not aldı. Özyıldız’ın fotoğrafına takipçilerinden “heykel gibi maşallah” yorumları yapıldı.

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