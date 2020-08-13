Şükrü Özyıldız’dan eğlenceli karantina paylaşımı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan Alice Müzikali’nin oyuncuları yeniden sahne almak için gün sayıyor. Müzikalde “Şapkacı” rolünü üstlenen Şükrü Özyıldız karantina sonrasında ilk tatiline çıktı. Tatil için Çeşme’nin yolunu tutan yakışıklı oyuncu takipçilerini gülümseten bir sosyal medya paylaşıma imza attı.



Oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın Çeşme’de ortak açtıkları mekanı ziyaret eden Şükrü Özyıldız, yaz tatilinin keyfini çıkartmaya başladı. Gittiği bir beachte Buda heykelinin yanında üstsüz bir şekilde poz veren Özyıldız, karantina kilolarına dikkat çekti. Yakışıklı sanatçı yaptığı paylaşımın altına “Karantina dönemi ve sonrası” notunu düştü. Özyıldız’ın kasları ise takipçilerinden tam not aldı. Özyıldız’ın fotoğrafına takipçilerinden “heykel gibi maşallah” yorumları yapıldı.

