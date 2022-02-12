Şükrü Özyıldız kimdir, sevgilisi kimdir? Aşk Taktikleri'nin Kerem'i Şükrü Özyıldız aslen nereli ve kaç yaşında?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği ve ardından Ege Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde okuyan Şükrü Özyıldız'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak konusu oldu. Peki Şükrü Özyıldız kimdir?

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

34 yaşında olan ve 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız'ın annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden 2 yaş küçük bir kız kardeşi bulunmaktadır. Şükrü Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp 1 yıl okuduktan sonra tekrardan sınava girerek Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamıştır. Daha sonra da Erasmus ile Portekiz'e gitmiştir.

Çocuk yaşlarından itibaren dövüş sporlarına merakı olan Şükrü Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine de katılmıştır. Bir röportajında, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir.

Özyıldız mesleğe başlangıç günlerini şöyle anlatmıştır;

"Ege Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde okurken, Erasmus programı ile Portekiz’e gittim. Portekiz’de oyunculukla ilgili bir workshopa katıldım. Beni çok etkiledi. Geri döndüğümde de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldım. Çok fazla kişisel gelişim kitapları okudum. Okuduğum o kitapların oyunculuğuma çok faydası oldu. Ben sonradan fark ediyorum tabii ki bunları. Sonuçta kişisel gelişim okurken, bir bakıma insan bilimi üzerine çalışıyorsun. Oyunculuk zaten insan bilimi, o arayış hiçbir zaman bitecek bir şey değil."

Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan Şükrü Özyıldız, ekranlarda ilk olarak 2011 senesinde 'Derin Sular' adlı diziyle boy göstermiştir. 2013 yılında Star TV'de yayınlanan 'Benim Hala Umudum Var' dizisinde Gizem Karaca ve Berk Oktay ile başrolleri paylaşmıştır. 2014-2015 yılında 'Şeref Meselesi' dizisinde 'Emir' rolüyle yer alan isim, 2015 yılında 'Tatlı Küçük Yalancılar' adlı dizide 'Eren' karakterini canlandırmıştır.

ATV'de yayınlanan Akıncı dizisinde 'Süper Kahraman' rolüyle yer alan oyuncu, son olarak başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı son filmi 'Aşk Taktikleri'nde Kerem rolüyle yer almıştır.

Şükrü Özyıldız, 1.91 metre boyundadır, 76 kilodur ve Kova burcudur.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ünlü oyuncu sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @sukruozyildiz kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Daha önce Rabia Yaman ile aşk yaşadığı bilinen Özyıldız'ın, sonrasında Huri Murphy ile birlikte olduğu bilinmektedir. Özyıldız'ın şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmemekte.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 - Akıncı (Fatih / Akıncı)

2014 - Şeref Meselesi (Emir)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Eren)

2011 - Derin Sular

2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne (Toprak)

2012 - Uçurum (Tolga)

2013-2014 - Benim Hala Umudum Var (Ozan)

2014 - Çalıkuşu (Murat)

2016 - Kış Güneşi (Efe / Mete)

2017 - Çoban Yıldızı (Seyit)

2018 - Nefes Nefese (Yusuf Alıcan)

2019 - Jet Sosyete (Levent)

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2022 - Aşk Taktikleri (Kerem)

2018 - Cebimdeki Yabancı (Bora)

2016 - Her Şey Aşktan (Burak)

2016 - Ekşi Elmalar (Özgür)

2013 - Neva (Ilgın)

2015 - Sevimli Tehlikeli (Zarok)



