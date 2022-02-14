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Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri 60 ülkede Top 10'e yerleşti!

14.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a ayrılık getiren Aşk Taktikleri, Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'e ise başarı getirdi. Ateşli sahneleriyle çok konuşulan film Şubat ayı Netflix içerikleri arasında en dikkat çeken yapımların arasına girdi. Cuma günü izleyici karşısına çıkan film 3 günde elde ettiği başarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri 60 ülkede Top 10'e yerleşti!

Ateşli sahneleri sebebiyle Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'e ayrılık getiren Aşk Taktikleri filmi başarı üstüne başarı elde ediyor. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'in rol aldığı, 11 Şubat Cuma günü Netflix'te izleyicinin beğenisine sunulan yapım beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı.

1 saat 38 dakika süresindeki romantik komedi türündeki yerli film, 13 yaş sınırı ile izleyici karşısına çıktı. Emre Kabakuşak’ın yönettiği Aşk Taktikleri filmi; çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarının normalden farklı taktiklerle yaşadığı aşk oyununu anlatıyor.

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Dizileriyle ve başarılı oyunculuklarıyla kendilerini tüm dünya ülkelerine sevdiren Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız ikilisi filmleriyle büyük bir başarıya imza attı.

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TOP 10 LİSTESİNDE

Film 3. gününde Türkiye’de de dahil Arjantin, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, İsrail, İtalya, Jamaika, Ürdün, Kenya, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Maldivler, Malta, Mauritius, Morocco, Nikaragua, Nijerya, Umman, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Salvador, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Trinidad ve Tobago, Uruguay ve Venezuela’da yani 60 ülkede birden Top 10 listesinde yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Şükrü Özyıldız
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