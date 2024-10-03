Polis baskın düzenledi! Ferdi Tayfur'un damadına gözaltı, hepsi evinde ele geçirildi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı ruhsatsız silahlarla yakalandı. Sanatçının geçtiğimiz aylarda kızı Tuğçe Tayfur ile arası açıldı. Feri Tayfur kızına "soyadımı kullanma, şarkılarımı söyleme" dedi.

KAĞITHANE'DEKİ EVİNDE RUHSATSIZ 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ!

Kullanması halinde yasal yollara başvuracağını söyledi. Damadın "senin kızın mobing yaşarken ben yanındaydım. Senin kızınla evlendim, herkese baba oldun da bize baba olamadın" sözleri gündem oldu.

EKOL TV'nin haberine göre Damat Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur'a nefret kustu. Tayfur'un damadı şimdilerde farklı bir konuyla gündemde! Polis ekipleri bir ihbar aldı. Kağıthane'deki evinde arama yapıldı, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Evde silahların olduğunu bilen biri Ferdi Tayfur'un damadını ihvbar etti ve polis ekipleri ihbar üzerine eve baskın yaptı. Ferdi Tayfur'un damadını ihbar eden kişiinin aileden biri olduğu iddia ediliyor. Tabancalara el konuldu. Damat Muhammet Aydın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.