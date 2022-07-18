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Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. YKS 2022 sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını araştırmayı sürdürüyor. Süleyman Dermirel Üniversitesi'ni hayal eden birçok aday da bu soruların cevabını merak ediyor. Peki Işık Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte detaylar...

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran
tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Süleyman Demirel Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.
2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, yakın zamanda
açıklanması bekleniyor. İşte geçen senenin taban puanları:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 210 + 6 15128 442.92454
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 28889 419.3343
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 43805 399.66003
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 16449 385.79893
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 80081 360.77793
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 93618 348.54371
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 27738 347.33962
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2021 80 + 2 28326 347.20211
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2021 220 + 6 55776 344.558
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 128094 321.66347
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 30 + 1 63993 320.94992
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 101871 319.42947
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 110822 315.46415
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 153747 305.51803
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Arapça Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 44984 295.29638
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 176277 293.36377
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 195653 284.15715
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 204224 280.35723
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 209334 278.20438
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 180 + 5 253369 265.75505
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 245418 264.43915
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 248766 263.27176
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 249157 263.13929
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 279855 260.97903
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 291152 259.0538
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 261963 258.97407
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sosyal Hizmet(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 352700 254.36307
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 277849 254.09188
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 342782 250.96826
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 347139 250.32038
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 388318 244.46064
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Havacılık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 442752 241.39807
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 472013 237.68752
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 340973 237.52071
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 448067 236.68828
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 462032 234.91232
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 17 493896 230.67503
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 25 + 1 372296 229.09288
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 514014 227.58731
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 557377 225.07038
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Coğrafya(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 538989 222.5181
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 20 540445 222.10748
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 559410 208.71396
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Finans ve Bankacılık(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Finans ve Bankacılık(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 100 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Kimya Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Makine Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Maliye(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 1 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 80 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 100 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 100 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sosyoloji(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Spor Yöneticiliği(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tarih(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tekstil Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 153 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 90 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -

YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon
56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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