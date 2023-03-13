Sultan Alparslan tarihte nasıl ve ne zaman tahta geçti? Sultan Alparslan kimdir, nasıl öldü?

Sultan Alparslan'ın hayatı, Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu seyircilerde tarih merakı da uyandırıyor. Dizide Barış Arduç'un hayat verdiği Sultan Alparslan Bey dikkat çekiyor. Peki, Sultan Alparslan'ın tahta geçme hikayesi nedir?

ALPARSLAN NASIL VE NE ZAMAN TAHTA ÇIKTI?

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Alparslan, babasının vefatının ardından Horasan valiliği görevini üstlendi. Amcası Tuğrul Bey'in ölümü ardından başlayan taht kavgaları sırasında devletin sultanı olmaya hak kazandı.

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR. NASIL ÖLDÜ?

Alp Arslan (1029 - 24 Kasım 1072), Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır.

Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. 1071 yılında Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen ile yaptığı Malazgirt Muharebesi'ndeki başarısından dolayı tanınmaktadır.

Sultan Alp Arslan Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi ve Ceyhun nehri'ni geçti. Ancak onun ölümü ile bu sefer yarıda kaldı. Yusuf El Harezmi adlı bir kale kumandanı Sultan'ı hançerleyerek ölümüne sebep oldu. Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008'e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak adlandırılmıştır. Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

SULTAN ALPARSLAN’IN ÇOCUKLARI

Alparslan’ın çocuklarının isimleri Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun’dur.



