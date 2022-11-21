Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Gerçek hikayesi ile duygulandıran Sultan filmi oyuncuları

Sultan filmi oyuncuları, Star TV yayın akışında yer almasının ardından merak konusu oldu. Bollywood’un başarılı oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, bu akşam yayınlanacak. Sultan lakaplı Dövüşçü Sultan Ali Khan’ın hayat hikayesini konu alan film, Hindistan sinemasında en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan Salman Khan ise başrolde yar alıyor. Film 21 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da izleyiciler ile buluşacak.

SULTAN FİLMİNİN KONUSU

STAR TV’de bu akşam yayınlanacak olan Sultan filmi, Sultan Ali Khan’ın hayatını konu alıyor. Hem kişisel hayatında hem de spor geçmişinde yaşadığı zorlukları Bollywood anlatımı ile birleştiren filmde ünlü oyuncu Salman Khan’a, Anushka Sharma ve Amit Sadh gibi başarılı yıldızlar eşlik ediyor. Küçük bir kasabada güreşçi olma yolunda emin adımlarla yürüyen Ali Khan’ın hikayesi bu akşam izleyiciler ile buluşacak.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Sultan filminde başrolde Salman Khan yer alıyor. Ona Amit Sadh, Anushka Sharma ve Randeep Hooda gibi ünlü Bollywood yıldızları eşlik ediyor. Hindistan sinema sektöründe bir hayli popüler olan film yıldızlarının aynı yapımda yer alması ise izleyicileri mutlu ediyor. Filmin müziklerini Mumbai’de popüler olan Vishal-Shekhar ikilisi yapıyor.



