Mynet Trend

Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında iskelenin avlu duvarındaki beton pencerelerin kırılarak kurulması tartışma yarattı.

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda caminin tamamı için çalışmalar başlatıldı. Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar daha sonra minare ve dış cephede de devam etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu. Ancak iskele kurulurken tarihi cami avlusunun pencerelerindeki beton blokların kırılarak iskelenin tutturulması tartışmalara neden oldu.

-sultanahmet-camiinde-tartisma-yaratan-restorasyon-_7422_dhaphoto5

“BUNLAR 1960'LARDAN SONRA YAPILMIŞ VE ORİJİNAL OLMAYAN YAPILAR"

Restorasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi, “Pencere dediğiniz yerlere biz 'içlik' ve 'dışlık' diyoruz. İşte bunları söktük" diyen Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, '414 yıllık pencereyi ne yaptın' diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar. Biz bütün çimentoları yapıdan uzaklaştırıyoruz. Çünkü günümüz restorasyon tekniğine zarar veriyor. 14.11.2011 tarihinde bilim kurulu tarafından alınan karar var. Bu kararda, 'Çimentolu niteliksiz içlik ve dışlıkların sökülmesine' diye karar vermiş. Karara göre bir numune yaptık ve restorasyonda bunları yapıya uygulayacağız. Şimdi tüm bunları bilmeden sosyal medyada paylaşmak, başta vakıflar çalışanı olarak emeğimize saygısızlıktır. Ayrıca bilim heyeti hocalarımızın bilimine ve ilmine yapılmış saygısızlıktır. Bakın biz burada çelik platform koyduk, alttaki orijinal döşemelere zarar vermesin diye ahşap takozlar koymuşuz" dedi.

-sultanahmet-camiinde-tartisma-yaratan-restorasyon-_7422_dhaphoto3

“AMACIMIZ EN KISA ZAMANDA BURANIN RESTORASYONUNU BİTİRMEK"

Mürsel Sarı, “Başlarken 4 yıl diye öngörüde bulunmuştuk. Şimdi 2 yılı geride bıraktık. Ama çalışmaları 2 yılın üzerinde olabilir. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çünkü söz konusu yer Sultanahmet Camii. O yüzden de titiz çalışmak lazım. Çalışıyoruz da. Amacımız en kısa zamanda buranın restorasyonunu bitirmek. Şu ana kadar yüzde 30'ları geçmişizdir" ifadelerini kullandı.

-sultanahmet-camiinde-tartisma-yaratan-restorasyon-_7422_dhaphoto2

-sultanahmet-camiinde-tartisma-yaratan-restorasyon-_7422_dhaphoto1

Kaynak: DHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldüDünyanın en zehirlisi! Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü
Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin liraBu çiçeği koparmanın cezası 60 bin lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sultanahmet Camii Restorasyon

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 9 yorum
rezil herifler rezillik tarihe değil paraya duyulan saygı bu
Tarih düşmanları
beton kafalar sanattan tarihten ne anlasın ki saygısı olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

Dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin lira

Bir zamanlar onu reddeden erkekler şimdi peşinden koşuyor!

Bir zamanlar onu reddeden erkekler şimdi peşinden koşuyor!

Belediye işçisinin tehlikeli Kızılırmak temizliği! Korku dolu gözlerle izlediler

Elinde kürekle nehre girdi! Korku dolu gözlerle izlediler

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

Kan donduran olay! Doktor koca avukat eşini vahşice öldürdü

Kan donduran olay! Doktor koca avukat eşini vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.