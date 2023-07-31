EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Sultanefendi nasıl yazılır? Sultanefendi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sultanefendi nasıl yazılır? Sultanefendi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.07.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime çeşitliliği sayesinde en zengin diller arasında bulunur. Bu yüzden pek çok sözcüğün kullanım ve yazım biçimi karıştırılabiliyor. Yazım biçimi en fazla karıştırılan sözcükler ise birleşik kelimelerdir. Sultanefendi gibi birleşik sözcüklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı çok fazla merak ediliyor. Özellikle Türk Dil Kurumu sözlüklerinin yenilenmesiyle birlikte Sultanefendi gibi kelimelerin nasıl yazıldığı daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, sultanefendi nasıl yazılır?

Bileşik kelimeler iki veya daha fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan kelimelerdir. Birleşik kelimeler bir araya geldiğinde farklı bir anlam kazanır ve tek bir kavramı ifade ederler. Türkçede çok fazla birleşik kelime mevcuttur ve hayatın birçok noktasında kullanılır. Türkçe kelimelerin yazımında yapılan en büyük hatalar arasında birleşik kelimelerin yanlış yazılışı yer alır. Sıklıkla kullanılan bu tür kelimeler yanlış yazıldığında ortaya büyük bir bilgi kirliliği çıkabilir. Bu vb. kelimelerin doğru biçimleri için yararlanılabilecek birden fazla bulunur.

1 trilyon nasıl yazılır? 1 trilyon nasıl yazılır?

Sultanefendi nasıl yazılır?

Sultanefendi TDK anlamına göre Osmanlı döneminde padişahın kızlarına ve kız kardeşlerine verilen ünvandır. Türkçede bulunan diğer birleşik kelimelerde olduğu gibi sultanefendi yazımı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Birleşik kelimelerin yazım şekilleri oluşturduğu anlamlara göre değişebilir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, bu tür kelimeleri doğru yazmak oldukça önemlidir. Kelimelerin yanlış yazılması anlam kaybına neden olabilir ve iletişimi olumsuz etkileyebilir. TDK’nin son yaptığı güncellemeye göre sultanefendi kelimesinin de yazımı değişmiştir. Buna göre kelimenin doğru yazılışı "sultanefendi" biçiminde olmalıdır.

Şehir dışı nasıl yazılır? Şehir dışı nasıl yazılır?

Sultanefendi bitişik mi yazılır?

Birleşik kelimelerin bazıları ayrı bazıları ise bitişik olarak yazılır. Bu durum kelimenin ifade ettiği anlama göre değişebilir. Bu nedenle pek çok insan birleşik kelimelerin yazımında tereddüt yaşar. Yapılan son değişiklikle beraber sultanefendi ayrı mı yazılır sorusu sorulmaya başlandı. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kelimenin doğru yazılışı "sultanefendi" biçiminde bitişik olmalıdır. Kelimenin "sultan efendi" biçiminde ayrı yazım şekli artık yazım hatası olarak değerlendirilecektir. Sultanefendi doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Sultanefendi (Güncel doğru kullanım)
  • Sultan efendi (Eski kullanım)
Başeser nasıl yazılır? Başeser nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama
Yeni karar Resmi Gazete'de! Yeni karar Resmi Gazete'de!
Merakla bekleniyordu! ÖSYM duyurduMerakla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır sultan tdk tdk yazım kılavuzu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.