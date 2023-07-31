Sultanefendi nasıl yazılır? Sultanefendi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bileşik kelimeler iki veya daha fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan kelimelerdir. Birleşik kelimeler bir araya geldiğinde farklı bir anlam kazanır ve tek bir kavramı ifade ederler. Türkçede çok fazla birleşik kelime mevcuttur ve hayatın birçok noktasında kullanılır. Türkçe kelimelerin yazımında yapılan en büyük hatalar arasında birleşik kelimelerin yanlış yazılışı yer alır. Sıklıkla kullanılan bu tür kelimeler yanlış yazıldığında ortaya büyük bir bilgi kirliliği çıkabilir. Bu vb. kelimelerin doğru biçimleri için yararlanılabilecek birden fazla bulunur.

Sultanefendi nasıl yazılır?

Sultanefendi TDK anlamına göre Osmanlı döneminde padişahın kızlarına ve kız kardeşlerine verilen ünvandır. Türkçede bulunan diğer birleşik kelimelerde olduğu gibi sultanefendi yazımı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Birleşik kelimelerin yazım şekilleri oluşturduğu anlamlara göre değişebilir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, bu tür kelimeleri doğru yazmak oldukça önemlidir. Kelimelerin yanlış yazılması anlam kaybına neden olabilir ve iletişimi olumsuz etkileyebilir. TDK’nin son yaptığı güncellemeye göre sultanefendi kelimesinin de yazımı değişmiştir. Buna göre kelimenin doğru yazılışı "sultanefendi" biçiminde olmalıdır.

Sultanefendi bitişik mi yazılır?

Birleşik kelimelerin bazıları ayrı bazıları ise bitişik olarak yazılır. Bu durum kelimenin ifade ettiği anlama göre değişebilir. Bu nedenle pek çok insan birleşik kelimelerin yazımında tereddüt yaşar. Yapılan son değişiklikle beraber sultanefendi ayrı mı yazılır sorusu sorulmaya başlandı. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kelimenin doğru yazılışı "sultanefendi" biçiminde bitişik olmalıdır. Kelimenin "sultan efendi" biçiminde ayrı yazım şekli artık yazım hatası olarak değerlendirilecektir. Sultanefendi doğru yazılışı şu şekildedir: