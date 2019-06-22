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Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadın tacize uğradı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Sultangazi'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı. Saldırgan, kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi taciz genç kadın

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yol geçen hanı yaptılar memleketi. yazık
ak adaletimiz serbest bırakır bir kaç güne
afkan pakistan suriye ırak ıran ülke mülteci kampına döndü millet elşni kolunu sallıyarak ülkeye giriyor yol gecen hanı olduk mubarek hem bu pisliğin tutuklandığına inanmıyorum ben
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