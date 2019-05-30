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Sultangazi’de pitbull dehşeti! Yakaladığı köpeği bitr türlü bırakmadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbullun saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Sultangazi’de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbullu sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbullu döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbullun sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

PİTBULL GEZDİRMENİN CEZASI 6 BİN 306 LİRA

Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan ‘pitbull’ cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.

YAŞANAN ANLAR KAMERADA

Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbullun saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor. (İHA)

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istanbul sultangazi pitbull saldırısı park

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kadar olaya rağmen bu köpeğin sokakda serbest bir şekilde dolaşması için uğraşıyorlar.hangi akla hizmet ediyorlar anlaşılır gibi değil. daha kaç kişiyi kaç hayvanı parçalaması gerekiyor aceba ya yasakalyın kimse besleyemesin çok büyük yaptırımlar getirin. yeter daha fazla kimse zarar görmesin.
BU ADİ KÖPEK CİNSLERİNİ PİTBULLARI YASAK EDECEKSİN ARKADAŞ BESLEMEK YASAK BULUNDURMAK YASAK SOKAKTA DOLAŞTIRMANIN CEZASI 10 YIL HAPİS VE 500 BİN TL PARA CEZASI YAPIN GÖRÜN BAKALIM BİR DAHA PİTBULL A RASTLAYABİLİRMİSİNİZ..OLMASI
YASAL ŞARTLARI YERİNE GETİRMEYEN BUNLARIN SAHİPLERİNE CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ... DAHA BİR HAFTA ÖNCE AYDIN'DA BENZER OLAY OLDU. İLLAKİ ALLAH MUHAFAZA BİR ÇOCUĞU PARÇALATACAKLAR.
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