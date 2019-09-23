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Sultangazi'de Suriyeli iki grup arasında kavga!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kaçarak bir dükkana sığınan, kalabalık bir grup tarafından kovalanan Suriyeli'yi linç edilmekten, Suriyeli dükkan sahibi Juma Jalloul ile mahalleli kurtardı. Hasan Güneş isimli mahalle sakini "Bütün mahalle kavgayı ayırmak için sokağa dökülmüş. Ne olduğunu anlamamışlar. Zaten sonra polis gelince dağıtmış hepsini. Darp edilen vardı, yaralı yoktu." diye konuştu.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 1. Cebeci Caddesi’nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında bir Suriyeli olay yerinden kaçmaya başladı. Kalabalık bir grup da kaçan kişiyi kovalamaya başladı. Mahalledeki bir iş yerine sığınan Suriyeli, kendisini takip edenlerce linç edilmek istendi. İş yerinin camlarını taşla kıran grup, daha sonra kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi. İçeride bulunan kişiyi dövmeye başlayan grubu iş yeri sahibi ve mahalle sakinleri dışarı çıkarmaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

'ADAM TEK BAŞINAYDI, 35 KİŞİ ONU DÖVÜYORDU'

Yaşanan dehşet anlarını anlatan iş yeri sahibi Juma Jalloul, “Biz içeride çalışıyorduk. Kapı kapalıydı. 20 kişi kapıyı iterek içeri girdi. İş yerimizin camlarını kırdılar. Kaçan şahıs iş yerimize sığınmıştı. İçeri girenler, şahsı dövmeye başladı. İçlerinden biri elindeki makası şahsa vurmaya çalışırken, biz elini tuttuk. Şahısları iterek dışarı attık. Polisi aradık. Olay neden oldu hiç bilmiyoruz. Kaçan Suriyeli iş yerimize saklanmak için girdi. Onu takip edenler de içeri girerek, dövmeye başladılar. Adam tek başınaydı. 35 kişi onu dövüyordu” dedi.

'BÜTÜN MAHALLE KAVGAYI AYIRMAK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ'

Hasan Güneş isimli mahalle sakini ise, “Aşağıda Suriyelilerle birileri kavga ediyor. Suriyeli bulunduğumuz sokağa kaçıyor. Dükkanın içine sığınıyor. Dükkanın içinde darp ediliyor. Dükkanın bir camı kırılıyor. Biz dükkanın üstünde oturuyoruz. Çocuklarım sesleri duyunca aşağı iniyorlar. Bütün mahalle kavgayı ayırmak için sokağa dökülmüş. Ne olduğunu anlamamışlar. Zaten sonra polis gelince dağıtmış hepsini. Darp edilen vardı, yaralı yoktu. Toplumsal bir olay olduğu zaman otomatikman bütün çevre aşağı iniyor. Bizim millet biraz da meraklı” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli kavga linç

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