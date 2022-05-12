SULTANLAR LİGİ FİNALİ 2022! VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı için heyecan dorukta. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmaya ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçına dair ayrıntılar haberimizde...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VakıfBank, 12 Matıs Perşembe (bugün) Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Beko maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

VakıfBank - Fenerbahçe Beko maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakaladı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Final serisinin beşinci ve son maçını kazanacak takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Opet, sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

VakıfBank ise rakibine üstünlük kurması durumunda son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.

