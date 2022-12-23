Sultanlara layık dilber dudağı tarifi! Dilber dudağı nasıl yapılır?

Dilber dudağı ilgi çekici ismiyle merak uyandırıyor. Bu eşsiz tatlının şerbeti tam kıvamında yapıldığında diğer tatlıların lezzetine unutturacak bir tada sahip oluyor. Sultanlara layık dilber dudağını tabak tabak yiyeceksiniz.

MALZEMELER Hamuru için:

1 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı yoğurt

1 tutam tuz

1/2 yemek kaşığı sirke

1/2 su bardağı süt

2,5 su bardağı elenmiş baklavalık un

Üzeri için:

150 gram tereyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

İç dolgusu için:

100 gram fındık içi

1 adet yumurta sarısı

Açmak için:

2 yemek kaşığı nişasta

TARİF Hamuru hazırlamak için:

Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri derince bir kaba alın ve güzelce yoğurun.

Hamurun üzerini nemli biz bezle kapatın ve ılık bir yerde yarım saat dinlendirmeye bırakın.

Hamuru 7 parçaya ayırın ve her parçayı yuvarlayıp, bir yarım saat daha dinlendirin.

Minik hamur parçalarını nişastayla birlikte açın. Her parçayı yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğü kadar açmaya çalışın. Yapamıyorsanız daha küçük de kalabilirler.

Tek tek tüm parçaları bu şekilde açın ve aralarına nişasta serperek üst üste koyun.

Üst üste koyduğunuz tüm hamurları yine nişastayla hep birlikte açmaya başlayın ve açabildiğiniz kadar açın. Sonra bir bardak yardımıyla hamurunuzu yuvarlak yuvarlak kesin.

Fındık içi ve yumurta akını karıştırarak iç harcını hazırlayın.

Hazırladığınız harçtan her bir yuvarlağın bir kenarına koyun ve diğer kenarları yarım ay şeklinde hafifçe bastırarak kapatın.

Şerbeti için:

Bir tencereye su ve şekeri alın hafif koyulaşana dek kaynatın.

Koyulaşınca içine birkaç damla limon suyunu ekleyin ve şerbetin altını kapatın. Şerbetiniz hazır ve şerbet tatlının üstüne dökülürken ılık olmalı, o yüzden ılıklaşması için bir kenara ayırın.

Tüm hamuru yuvarlak yuvarlak kesip iç harçla beraber yarım ay şeklinde kapatıp bir tepsiye dizin ve erittiğiniz tereyağını üstlerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 17-20 dakika pişirin. Tatlıyı fırından çıkartın ve ılıklaşmasını bekleyin.

Ilık tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirin ve üstünü kapatıp bir gece bekletin. Dilber dudakları şerbeti çektikleri zaman servise hazırlar.

AFİYET OLSUN!

