Sumak salatası tarifi ile lezzetli bir öğüne ne dersiniz? Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiası ile ilgi gören sumak, grip ve nezleye karşı vücudun direnç göstermesine yardımcı olur. Sumakla birlikte enfes salatalar hazırlamak mümkün. Bunların başında ise sumaklı soğan salatası tarifi geliyor.
3 adet soğan
Bir tatlı kaşığı sumak
Bir adet limonun suyu
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 demet maydanoz
Bir tatlı kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı tuz
Soğanları ince ince halka şeklinde doğrayın.
Soğanları yıkadıktan sonra yıkayın ve az bir miktar ovun.
Maydanozu yıkayın ve minik minik doğrayın.
Tüm malzemeleri derin bir kabın içine alığ harmanlayın. Servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz.
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