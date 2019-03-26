Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Manastırda ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Tek parça halindeki dev kayanın düşürülmesi ile manastır ve bölgesindeki kaya tehdidi de, büyük oranda ortadan kalkacak. Bu çalışmanın tamamlanması ile manastır, 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

"KAYA DÜŞMELERİ HEP OLACAKTIR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, manastırda kaya düşmelerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacağını belirterek kaya düşmelerinin bütünüyle önlemenin mümkün olmadığını söyledi. Bektaş, "Geçmişte burada kaya düşmesine bağlı herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmamıştır ama buna rağmen ziyaretçilere açılacak olan yerde elbette ki jeolojik olarak potansiyel bir kaya düşmesi tehlikesi vardır. Bu tehlike de bugün yapılan çalışmamalarla nispeten azaltılmaya çalışılmaktadır. Hiçbir zaman bütünüyle bu tehlike ortadan kaldırılmaz. Bu çalışmaları iki grup halinde toplamak mümkündür. Birisi aktif çalışma. Bu çalışmalar düşebilecek olan kayaları düşürmektir. Pasif çalışmalar ise düşmesi mümkün kayanın etrafa verecek zararı önlemek için tel ağların gerilmesidir. Bugün hem aktif hem pasif çalışmalar yürütülmektedir ancak bu çalışmalar 4 yıl gibi uzun bir süre alabilecek çalışma değildir. Bugün karşılaştırma yapacak olursak Amerika’nın Ulusal Milli Yosemite Parkı’nda son yüz yıl içerisinde binden fazla kaya düşmesi olayı yaşanmış ancak buna rağmen park kapatılmamış, ziyaretçilere açılmıştır. Demek oluyor ki, bugün Sümela Manastırı’nın kapanması veya açılması sadece jeolojik olaylara bağlı değildir" dedi.