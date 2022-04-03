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Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü kimdir? Gülay Ezgü kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

03.04.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü, sanatçının Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümüne konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her hafta yayınlanan programın 2 Nisan Cumartesi günkü bölümünü izleyenler Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü kimdir? Gülay Ezgü kaç yaşında? Ne iş yapıyor? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü kimdir? Gülay Ezgü kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Nisan Cumartesi günkü bölümü sonrası en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. İlk evliliğini Serap Paköz ile yapan Sümer Ezgü'nün genç eşi merak konusu oldu. Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü kimdir? Gülay Ezgü kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz.

SÜMER EZGÜ'NÜN EŞİ GÜLAY EZGÜ KİMDİR?

Gülay Ezgü, 24 Mayıs 1978 yılında doğdu. Sümer Ezgü - Gülay Ezgü çiftinin Ceren ve Ozan adından 2 çocukları vardır.

43 yaşındaki Gülay hanım ikizler burcudur. Bir dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş ve tiyatrocudur.

Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü kimdir?

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

Sümer Ezgü, 1960 yılında Burdur'da dünyaya geldi.

Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır.

1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır.İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.

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