Sumudica'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklama! ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi''

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMIŞ GİBİLERDİ"

Fenerbahçe'nin sevinciyle ilgili konuşan Marius Sumudica "Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey." dedi.

"BÜTÜN HAKKINI FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI"

Maçın hakemş Tugay Kaan Numanoğlu hakkında konuşan Sumudica "Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum aslında. Bugün ikili mücadelelerin hepsinde, ara kararlarda, bütün hakkını Fenerbahçe'den yana kullandı hakem." açıklamasını yaptı.





