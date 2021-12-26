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Sumudica'dan maç sonunda itiraf: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

26.12.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sumudica, "İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin. Bizim takım, Fenerbahçe ile kıyaslanmaz" dedi.

Sumudica'dan maç sonunda itiraf: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, değerlendirmede bulundu.

"İNSANLAR AĞLIYOR GİBİ DÜŞÜNMESİN"

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Sumudica, "Fenerbahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. Fenerbahçe kazanmayı hak etti. Daha fazla konuşmak istemiyorum, insanlar ağlıyor gibi düşünmesin. Bizim takım, Fenerbahçe ile kıyaslanmaz." ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam ayrıca, "Çok bir şey kaybetmedik, bizim için lig bitmiş değil. İkinci yarıda neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

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Yeni Malatyaspor
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