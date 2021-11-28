Sumudica yine kırmızı kart gördü

Maç 0-0 sona ererken; karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, 90+6. dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi.
Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 90+6'daki kırmızı kart için "Marius Sumudica çizgiyi 20 cm geçti, kırmızı kart gördü. Diğer maçları izliyoruz, diğer hocalar da çizgiyi geçiyor ama sarı kart çıkıyor. Sumudica'ya haksızlık yapıldı." açıklamasını yaptı.
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