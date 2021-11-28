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Sumudica yine kırmızı kart gördü

28.11.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında Marius Sumudica'ya 90+6. dakikada kırmızı kart çıktı.

Sumudica yine kırmızı kart gördü

Maç 0-0 sona ererken; karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, 90+6. dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi.

"HAKSIZLIK YAPILDI

Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 90+6'daki kırmızı kart için "Marius Sumudica çizgiyi 20 cm geçti, kırmızı kart gördü. Diğer maçları izliyoruz, diğer hocalar da çizgiyi geçiyor ama sarı kart çıkıyor. Sumudica'ya haksızlık yapıldı." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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