Sumudica yine kırmızı kart gördü

Maç 0-0 sona ererken; karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, 90+6. dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi.

"HAKSIZLIK YAPILDI

Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 90+6'daki kırmızı kart için "Marius Sumudica çizgiyi 20 cm geçti, kırmızı kart gördü. Diğer maçları izliyoruz, diğer hocalar da çizgiyi geçiyor ama sarı kart çıkıyor. Sumudica'ya haksızlık yapıldı." açıklamasını yaptı.

