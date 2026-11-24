UEFA Avrupa Ligi Sunderland Perşembe 23:00 Jagiellonia Bialystok

Sunderland ve Jagiellonia Bialystok, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Stadium of Light'ta karşı karşıya geliyor.

Sunderland, Jagiellonia Bialystok karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. İki takımın mevcut form durumu, maçin kaderini belirleyebilir.

Lig Durumu Sunderland 18. İngiltere Premier Ligi O 11 G 2 B 3 M 6 P 9 8 Attığı Gol 17 Yediği Gol -9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Sunderland 8 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı S Sunderland İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 2 – 4

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 18. sırada.

Jagiellonia Bialystok (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Sunderland B G M B M tüm kulvarlar Aston Villa 0-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi B

Sunderland 1-0 Chelsea İngiltere Premier Ligi G

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi M

Coventry City 3-1 Sunderland İngiltere Premier Ligi M

Sunderland 3-2 Brentford İngiltere Lig Kupası G Jagiellonia Bialystok tüm kulvarlar Cracovia 3-1 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M

Jagiellonia Bialystok 1-0 GKS Katowice Polonya Ekstraklasa G

Levski Sofya 1-0 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi M

Wieczysta Krakow 1-3 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa G

Lechia Gdansk 0-6 Jagiellonia Bialystok Polonya Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Sunderland, son 4 Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; ligde ise 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Jagiellonia Bialystok, Avrupa Ligi'nde 5 maçı geride bıraktı ve 2 galibiyetle birlikte 6 gol atıp 8 gol yedi.

Eksik Oyuncular Sunderland 10 eksik Romaine Mundle Habib Diarra Daniel Ballard Granit Xhaka Juan Angulo Jocelin Ta Bi Chemsdine Talbi Melker Ellborg Brian Brobbey Alan Browne Jagiellonia Bialystok 4 eksik Zachary Zalewski Dawid Drachal Cezary Polak Youssuf Sylla

Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Habib Diarra (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Granit Xhaka (Sakat - Baldırından Sakat), Juan Angulo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Brobbey (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Jagiellonia Bialystok kadrosunda Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Youssuf Sylla (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Enzo Le Fee Sunderland 3 Gol 1 Asist Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist Thomas Meunier Sunderland 0 Gol 1 Asist

Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Enzo Le Fee.