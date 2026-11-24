Sunderland ve Jagiellonia Bialystok, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Stadium of Light'ta karşı karşıya geliyor.
Sunderland, Jagiellonia Bialystok karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. İki takımın mevcut form durumu, maçin kaderini belirleyebilir.
Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 18. sırada.
Jagiellonia Bialystok (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.
Sunderland, son 4 Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; ligde ise 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Jagiellonia Bialystok, Avrupa Ligi'nde 5 maçı geride bıraktı ve 2 galibiyetle birlikte 6 gol atıp 8 gol yedi.
Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Habib Diarra (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Granit Xhaka (Sakat - Baldırından Sakat), Juan Angulo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Brobbey (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Jagiellonia Bialystok kadrosunda Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Youssuf Sylla (Şüpheli) yer almıyor.
Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Enzo Le Fee.
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