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Sünen peynir yapmak zor değil: Evde mozzarella peyniri tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peynir deyince akla envai çeşit peynir türü geliyor. Sadece kahvaltı sofralarında değil, çorbalarda, böreklerde, salatalarda, pizzalarda ve hatta tatlılarda da reçetelerden eksik olmuyor. Özellikle pizza deyince akla, lezzeti tescillenmiş mozzarella peyniri gelir. Evinizde çok kısa sürede nasıl mozzarella peyniri yapabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Sünen peynir yapmak zor değil: Evde mozzarella peyniri tarifi

Mozzarella peyniri az tuzlu tipik bir İtalyan peyniri. Özellikle pizza yapımında kaşar peynirine göre daha çok tercih edilmesinin sebebi kaşar peynirine oranla daha geç donması diyebiliriz. Daha çok sünen bir peynir olduğu için de pizzada, börekte çok tercih ediliyor. Marketlerde hazır bulunabileceği gibi ev ortamında da birkaç malzeme ile çok kısa sürede mozzarella yapmak neden mümkün olmasın?

EVDE MOZZARELLA PEYNİRİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 5 kg inek sütü

  • 2 tatlı kaşığı peynir mayası

  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu

EKİPMANLAR

  • Tencere

  • Tahta kaşık

  • Kevgir

  • Uzun bir bıçak

  • Büyük boy bir kase (plastik veya cam olabilir)

  • Süzgeç

HAZIRLANIŞI

  • Sütü büyük bir tencereye alarak bir bardak suda erittiğiniz limon tuzunu ekleyip karıştırın.

  • Sütü ocağa alın ve ısıtmaya başlayın. Bu aşamada ısı ölçeriniz varsa ondan faydalanabilirsiniz. Eğer yoksa serçe parmağınızı süte batırın, parmağınız yanmayacak kadar sıcaksa yeterli olacak.

  • Bir bardak soğuk suyun içerisine peynir mayasını ekleyin ve ılıyana kadar ısınmış sütten ilave edin.

  • Erimiş peynir mayasını sütün içerisine ekleyin. Yarım dakika kadar karıştırıp sütün altının kapatın.

  • Bu aşamadan sonra sütü mayalanması için 15-20 dakika kadar dinlendirin.

  • Tencerenin kapağını açınca sütün kesilmiş olduğunu göreceksiniz. Uzun bir bıçak yardımıyla dilimler halinde kesin. Böylece sütün içerisindeki suyun daha kolay dışarı çıkmasını sağlayın.

  • Daha sonra kevgir yardımıyla peynir dilimlerini süzgece aktarın. Çıkan peynir altı suyunu tekrar tencereye ekleyin ve yaklaşık 80 derece olana kadar ısıtın.

  • Peynir altı suyu ısınınca süzdüğünüz peynir kesiklerini tekrar bu suyun içerisine alın ve yaklaşık 45 saniye bekleyin.

  • Peyniri kevgir yardımıyla diğer kaseye alın ve elinizi kullanarak hafifçe yoğurup tekrar sıcak suyun içerisine atın.

  • Birkaç kez bu işlemi tekrar edin ve peynirinizin sünmesini, mozzarella peynirine dönüşmesini sağlayın.

  • Pürüzsüz hale gelen mozzarella peynirini artık sudan çıkarın ve soğuk suyun içine atın. Isındığı için yumuşak olan peyniriniz soğuk suyla soğuyarak peynir formunu alacak.

  • Eğer bir hafta kadar süre içerisinde tüketemeyecekseniz biraz kaya tuzu erittiğiniz suyun içerisinde peynirinizi daha uzun süreler saklayabilirsiniz.


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