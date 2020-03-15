SunExpress'ten Avrupa'daki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya getirilen uçuş yasağı nedeniyle bu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebileceğini hatırlatarak, "Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir hava yolu olarak, vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya getirilen uçuş yasağı nedeniyle bu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebileceği anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye giriş yapabileceği, bu uçuşlarda Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 14 günlük karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: