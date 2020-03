SunExpress'ten Avrupa'daki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama:

"Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir hava yolu olarak, vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Yolcularımız, bilet değişiklik işlemleri için 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da çağrı merkezimizde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk durumlarına karşın travelcenter@sunexpress.com adresine erteleme taleplerini içeren bir e-posta gönderebilirler. Seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyonlarını gerçekleştirmiş yolcularımız ise yine acentelerine ulaşarak biletlerini iptal ettirebilirler. Konuyla ilgili en güncel bilgilere sunexpress.com web sitesi üzerinden ulaşılabilir."

SunExpress'in önceliğinin her zaman ve her koşulda misafirlerin emniyetli seyahat edebilmesi olduğu aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda yolcularımız ve uçuş ekiplerimizin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi alacağımızı önemle duyururuz." denildi.