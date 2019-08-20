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SüngerBob 20’nci yılını sinema filmiyle kutluyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 20.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Nickelodeon’un ekrana getirdiği ve şimdiye kadar yaratılmış en ikonik çizgi film karakterlerinden biri olmayı başaran SüngerBob 20’nci yılını kutluyor.

SüngerBob 20’nci yılını sinema filmiyle kutluyor

Nickelodeon’un SüngerBob için “Gelmiş geçmiş en iyi yıl” olarak tanımladığı yıldönümü şerefine, dizinin yeni bölümleri özel içeriklerle ekrana gelmeye devam ederken sinema filminin de yolda olduğunun müjdesini verdi.

Stephen Hillenburg tarafından yaratılan ve ilk kez 17 Temmuz 1999’da ekrana gelen SüngerBob, yaşadığı Bikini Bottom’daki arkadaşları ile birlikte 20 yıl boyunca dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Şimdiye kadar 208 ülkede, 55’ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların bir numaralı animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor.

Nickelodeon’un ikonik karakterlerinden biri olan SüngerBob, tüm dünyanın sevdiği karakterleri, pop kültürün diline pelesenk olmuş sloganları, internet üzerinden yayılan fotoğraf ve deyişleri, teatral yansımaları, tüketici ürünleri, Tony ödüllü Broadway müzikali ve dünyanın dört bir yanındaki sevenleri ile kendi dünyasını kurmayı başardı.

2020 yazında sinema filmi vizyona girecek

SüngerBob’un 20’inci yıldönümü şerefine youtube kanalı, mobil oyunlar, ilk kez kozmetik ürünlerin de yer aldığı yeni tüketici ürünleri, oyuncaklar, moda ve sanat işbirliklerinin yanı sıra önümüzdeki yaz vizyona girmesi planlanan bir de sinema filmi hazırlanıyor. Paramount Pictures ve Nickelodeon Movies işbirliğinde beyaz perdeye aktarılacak SüngerBob animasyonunun, “It's a Wonderful Sponge (Muhteşem Sünger)” adıyla hayranlarıyla buluşması bekleniyor.


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süngerbob Nickelodeon Muhteşem Sünger It's a Wonderful Sponge

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