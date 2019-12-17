Mynet Trend

Suni zekâ modelleri geliştirmek için bir araya geldiler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Yerli hastaların yanı sıra ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic’in suni zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek.

Suni zekâ modelleri geliştirmek için bir araya geldiler

Yerli hastaların yanı sıra ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic’in suni zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Klinik suni zekâ modelleri Türkiye’nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca klinik yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve hedef bölgelerin sağlık sistemlerine entegrasyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi maksadıyla Türkiye’de bir Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak.

MLP Care ile yapay zekâ yazılım geliştiricisi Enlitic, klinik suni zekâ alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. Amerika merkezli Enlitic, doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zekâ yazılımları geliştiriyor. İki kurumun işbirliği kapsamında, hem yerli hem de ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için, Enlitic’in yapay zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Geliştirilen suni zekâ modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.

YAPAY ZEKA MODELLERİ ÖNCELİKLE MLP CARE BÜNYESİNDE KULLANILACAK

Öncelikli olarak MLP Care’in bünyesinde kullanılmaya başlanacak olan yapay zekâ modellerinin önümüzdeki dönemde Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki birçok ülkenin sağlık sistemine entegre edilmesi sağlanacak. Enlitic ve MLP Care’in iş birliği kapsamında suni zekâ modellerinin geliştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılması maksadıyla Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi kurulması da yer alıyor. GPU (grafik işleme ünitesi) özellikli veri merkezini de bünyesinde barındıracak Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi’nde veri bilimi ve mühendislik alanında uzman personel görev yapacak. Yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyasında alanının ilki konumunda olacak merkez; geliştirilecek modeller sayesinde yapay zekânın küresel sağlık sistemine entegrasyonunda önemli bir aşamayı oluşturacak.

MLP Care iş birliği ile iş ortakları arasına bir yenisi ekleyen Enlitic, daha önce Avustralya merkezli lider sağlık hizmeti sağlayıcısı Capitol Health, Japonya merkezli küresel holding Marubeni Corporation, Japonya merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Konica Minolta ve ABD’de faaliyet gösteren dünya çapında tanınmış kanser merkezlerinin sahibi HealthCare Solutions gibi küresel çapta prestijli kurumlarla iş birliklerine imza atmıştı.

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Bu meslekler omurga düşmanı!Bu meslekler omurga düşmanı!
5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırıldı5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suni zeka modelleri yapay zeka

En Çok Okunan Trend Haberler

33 kilogramlık piton yakalandı!

33 kilogramlık piton yakalandı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Manuel terapi hangi tür ağrılar için uygundur?

Manuel terapi hangi tür ağrılar için uygundur?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırma tedavisi nasıl olur? İdrar kaçırmayı önlemek için... İdrar kaçırmayı önlemek 8 adımda mümkün!

İdrar kaçırmayı önlemek 8 adımda mümkün!

Yorgunluğunuzun, dikkat eksikliğinizin ve baş ağırınızın sebebi horlama ve OSAS olabilir! Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi nasıl olur?

Gece boyunca uyanıyor, gün içinde halsiz hissediyorsanız dikkat!

Omurgada ne zaman cerrahi tedavi gerekir?

Uzmanlar uyarıyor: O aşamadan sonra geri dönüşü olmuyor

Kılcal varis nedir? Kılcal varis neden oluşur? Kılcal varis tedavisi nasıl olur? Bacak ağrısı neden olur? Bacağınızdaki ağrının sebebi kılcal varis olabilir!

Bacağınızdaki ağrının sebebi bu olabilir!

Burun küçültme estetiği nedir? Burun küçültme estetiğinde 3D tasarım ve 3D mask teknikleri nasıl fayda sağlar?

Güzel bir burna sahip olmak için...

Mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.