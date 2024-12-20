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Sünnet derisinden sonra bebeklerin göbek bağında (eksozom) sıra... Seda Sayan son halini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.12.2024 14:26
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Seda Sayan daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmesiyle çok konuşulmuştu. Seda Sayan şimdi de yeni doğan bebeklerin göbek bağından elde edilen hücre yenileyici protein kesecikleriyle estetik yaptırdı. Seda Sayan son halini de paylaştı.

Sünnet derisinden sonra bebeklerin göbek bağında (eksozom) sıra... Seda Sayan son halini paylaştı

Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, en son göğüs kısmına sünnet derisi yaptırmıştı. Daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdiren Seda Sayan durmuyor.

Seda Sayan şimdi de yüzü için “eksozom” tedavisi uygulattı.

Seda Sayan yüzünün son halini paylaşarak da sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan "Altın eksozomu duydum ve bunu nasıl yaparım nasıl yaparım dedim" ifadelerini kullandı.

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60 yaşındaki Sayan, dekolte bölgesindeki yanık izinden kurtulmak için sünnet derisi tedavisine başvurmuş ve "Ne çıkarsa onu yaptıracağım. Bu sanıldığı gibi değil, hastanede yeni doğan ve sünnet olan çocukların derileri Sağlık Bakanlığına veriliyor. O deriler laboratuvarlarda çoğaltılıyor. İnsanlar bunu yanlış biliyorlar, bu kontrollü yapılan bir şey" demişti.

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EKSOZOM NEDİR?

Eksozomlar yani yenidoğan göbek bağı dokusundan elde edilen kök hücreler özellikle son 30 yılın en önemli buluşlarından biri olarak gösteriliyor. Doku onarımı için hayati önem taşıyan eksozomlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte cilt sağlığı ve güzelliği için yeni nesil tedavi yöntemi olarak sıkça tercih ediliyor.

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Seda Sayan
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