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13 yaşındaki kızı kaçırıp nasıl serbest kaldı? Müge Anlı sitem etti: Sayın savcım haddimiz değil de...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.12.2024 13:31
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13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalan Umut Müge Anlı'nın programına katıldı. Müge Anlı "Nasıl seni serbest bıraktılar?" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken "Sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl serbest kaldı?" dedi.

13 yaşındaki kızı kaçırıp nasıl serbest kaldı? Müge Anlı sitem etti: Sayın savcım haddimiz değil de...

Müge Anlı'nın programında 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Umut programa damga vardı. 13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalması hem sosyal medyada tepkilere sebep oldu hem de Müge Anlı duruma anlam veremedi.

Müge Anlı "Nasıl seni serbest bıraktılar?" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken Rahmi Özkan da bu durumu sorguladı. Rahmi Özkan duruma anlam veremeyerek "Cumhuriyet savcımız bırakmaz nasıl kaldı? 15 yaşın altında olduğu için serbest kalma durumu çok değişik" dedi.

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Müge Anlı duruma anlam veremezken "Benim burada aklıma yatmayan şey şu, bu senin arkadaşın ya çantası var okula gidiyor geliyor, 18 dediğinde senin sorular sorman lazım? Peki sen bu kızı ne niyetle kaçırdın?" ifadelerini kullandı.

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"NASIL KİMLİKSİZ PANSİYONDA KALDINIZ?"

Müge Anlı Umut ve kızın kimliksiz pansiyonlarda kaldığını duyunca ise "Yani nasıl kimliksiz kalıyorlar? Kim bunları kimliksiz kaldırıyor? Çünkü bu emniyetin de işini
zorlaştıran bir şey... Bu sizin kaldığınız yerler de yasa dışı davranıyor? Buralar tespit edilsin kapatılsın buralar? Yanındaki çocuk 13 yaşında. Sen 13 yaşındaki bir çocuğu alıp götüremezsin" dedi.

Oğlunu bulamayan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince... Oğlunu bulamayan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince...

Umut ise kızın kendisine 17 yaşında olduğunu söyleyip "Ben 13 yaşında olduğunu bilsem alıp götürmezdim, niye bu işe kalkışayım" dedi.

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Anlı ise "Ben seni nasıl serbest bıraktıklarını hâlâ anlamıyorum, sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl içeride değil? Benim öğrendiğim hukukla şu durumun hiç alakası yok" diyerek sitem etti.

Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada paylaşıldı ve seyirciler Umut'un serbest kalmasına tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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