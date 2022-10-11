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Sünnet derisinden sonra bomba karar! Selen Görgüzel: Vücuduma ayı kanı...

11.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel daha önce sünnet derisinde cilt bakımı yaptırarak gündeme gelmişti. Şarkıcı şimdi de yeni bir yöntem araştırdığını açıkladı.

Sünnet derisinden sonra bomba karar! Selen Görgüzel: Vücuduma ayı kanı...

Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen Görgüzel, "Kendime bakıyorum, stresten uzak yaşıyorum ve doğru besleniyorum. Güzelliğin en önemli sırrı genetik!" dedi.

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Görgüzel, "Şimdi de vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duydum. Buna ilişkin araştırmalarım sürüyor, kısa sürede kararımı vereceğim" dedi.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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