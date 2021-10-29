Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Ünlü sunucu Korcan Karar'ın değişimi şaşırttı!

Bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında sunuculuk yaparak Türkiye'yi ekrana kilitleyen Korcan Karar, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. İşte Korcan Karar'ın son hali:

En son 2014 yılında taraflı davranıldığını belirterek 360 TV'den istifa kararı alan Korcan Karar, memleketi İzmir'e yerleşti.

Çeşme'de kendisini tabiata ve ailesine adayan Karar, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

KORCAN KARAR KİMDİR?

Korcan Karar, 1 Ocak 1962 tarihinde İzmir'de doğdu. Roma'da viyolonsel eğitimi alan Karar, 1981 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde gazeteciliğe adım attı. 1985 yılında Sabah Gazetesin'de foto muhabirlik yaptı. 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programının sunuculuğunu üstlendi. Karar, 2001 yılında Atv'de haber yayın koordinatörü oldu. 2005'te ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. 2008'de Show TV'ye geçen Karar, burada Ali Kırca ile beraber çalıştı. 2012 yılında Skytürk 360'ta çalışmaya başladı. Ana Haber Bülteni'ni sunan Korcan Karar, 2014 yılında Yılmaz Özdil’in açıklamalarına yer verilmediğini ve tek taraflı davranıldığını belirterek 360 kanalından ayrıldı.



