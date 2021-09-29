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Sunuculuğuyla bir zamanlara damga vurmuştu! İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar'ı görenler tanıyamıyor!

29.09.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon sunucusu İkbal Gürpınar, kariyerinde etkin olduğu yıllarda birçok başarılı iş yaptı. İkbal Gürpınar'ın Gün Başlıyor, Hayatın İçinden, Kimse Yok Mu? gibi programları sunmasının yanı sıra yayımlanmış birçok kitabı bulunuyor. İkbal Gürpınar, 1987'de oğlu Alper'i kucağına aldı. Alper Gürpınar'ın şimdiki halini görenler tanıyamıyor.

Sunuculuğuyla bir zamanlara damga vurmuştu! İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar'ı görenler tanıyamıyor!

İkbal Gürpınar televizyona ilk adımını 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programın sunuculuğunu üstlenerek atıldı. 1986'da henüz 17 yaşındayken inşaat mühendisi zengin bir akrabasıyla evlendirilen ünlü sunucu 1987'de oğlu Alper'i dünyaya getirdi. Alper Gürpınar'ın son halini görenler tanıyamadı. İşte detaylar...

İKBAL GÜRPINAR'IN OĞLU ALPER GÜRPINAR'I GÖRENLER TANIYAMIYOR

4 Ekim 1969 Kırıkkale doğumlu 51 yaşındaki İkbal Gürpınar 1987 yılında ilk çocuğu Alper'i dünyaya getirerek anne oldu. 34 yaşındaki Alper'in şimdiki halini görenler tanıyamadı.

Sunuculuğuyla bir zamanlara damga vurmuştu! İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar'ı görenler tanıyamıyor!

Üniversiteden mezun olduğu gün özgürlüğünü ilan eden İkbal Gürpınar, ailesinin karşı çıkmasına rağmen ilk evliliğini bitirdi, 1997'de boşandı. Gürpınar, makine mühendisi Burhan Karagözlü ile 1 Ekim 2004'te evlendi. İkinci evliliği 5 sene süren Gürpınar 2 Temmuz 2009'da boşandı. Gürpınar 2. eşi tasavvuf müziği sanatçısı Emre Ermiş ile 2013'de evlendi. İkili 2016'da boşanma kararı aldı.

İKBAL GÜRPINAR'IN ŞARKILARI

  • Efendim
  • Babacığım
  • Sevgili Peygamberim
  • Gittin Gideli
  • Hasan ile Hüseyin
  • Minik Yüreğim
  • Özlediğim
  • Savaş Çocuğu

İKBAL GÜRPINAR'IN SUNDUĞU PROGRAMLAR

    1. Saat (TRT)
  • Yüzük Taşı (Samanyolu TV)
  • Mutluluk Oyunu (Samanyolu TV)
  • Kimse Yok mu? (Samanyolu TV)
  • Hayatın İçinden (Kanal 7)
  • İkbal'le Diyar Diyar (Kanal 7)
  • İkbal'le Yaşama Dair (Kanal D)
  • Kabe Yollarında (Kanal 7-Kanal 7 Avrupa)

İKBAL GÜRPINAR'IN KİTAPLARI

  • Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı
  • Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle
  • Benim Hâlâ Umudum Var
  • İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu
  • İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri
  • İkbal Gürpınar'la Ramazan Sofrası
  • İkbal'le Küçük Mutluluklar
  • İçimden Geldiği Gibi
  • Günaydın Gece
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ikbal gürpınar
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